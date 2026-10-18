 Criză de nervi cu efect la Inter! Chivu a făcut scandal în vestiar, apoi echipa a întors meciul cu Bologna. Antrenorul român a rămas fără voce | adevarul.ro
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Criză de nervi cu efect la Inter! Chivu a făcut scandal în vestiar, apoi echipa a întors meciul cu Bologna. Antrenorul român a rămas fără voce

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Cristi Chivu a avut o reacție rară în vestiarul lui Inter, la pauza meciului cu Bologna. Deși echipa sa reușise să egaleze înainte de intrarea la cabine, antrenorul român a fost extrem de nemulțumit de prestația jucătorilor, potrivit presei din Italia.

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Foto: Getty Images

Inter a obținut în cele din urmă toate cele trei puncte, după ce s-a impus cu 3-1 pe terenul celor de la Bologna. Gazdele au dat lovitura în minutul 10, prin Tommaso Pobega, iar Marcus Thuram a restabilit egalitatea chiar înainte de pauză. În repriza secundă, schimbările făcute de Chivu s-au dovedit decisive: Ange-Yoan Bonny și Carlos Augusto au înscris și au stabilit scorul final.

„Și-a pus corzile vocale la încercare pe toată durata meciului!”

Potrivit publicației Gazzetta dello Sport, discursul lui Chivu din vestiar a fost cel mai dur de când tehnicianul român a preluat conducerea echipei italiene. Antrenorul și-ar fi consumat atât de mult vocea în timpul partidei, încât nu a mai putut participa la interviurile de după meci. În locul său, a vorbit secundul Aleksandar Kolarov.

„Inter a fost condusă pentru a șasea oară în acest sezon, a patra oară în campionat. A reușit, totuși, să revină de fiecare dată la meciurile din campionat. Cristi Chivu a avut rolul lui și a fost atât de vehement încât și-a pierdut vocea. Nu a țipat la vreun concert al lui Carboni sau al altui cântăreț din Bologna, ci și-a pus corzile vocale la încercare pe toată durata meciului, dar mai ales la pauză.

Pauza meciului de la Bologna a fost, de fapt, cea mai agitată de când românul este la Inter. În privința furiei și a numărului de decibeli, a fost peste ceea ce s-a întâmplat la 4-3 cu Juventus anul trecut. Pereții de pe 'Dall'Ara' s-au cutremurat pentru că antrenorul a fost extrem de furios pe toată lumea. După ieșirea fără precedent, Inter s-a trezit complet și a jucat cu mare determinare. Ieșirea lui Chivu a avut efectul dorit și antrenorul nu și-a pierdut vocea în zadar!”, au transmis jurnaliștii italieni.

Italienii, despre Chivu: „Pur și simplu excepțional!”

Presa din Italia a remarcat deciziile lui Cristi Chivu în victoria obținută de Inter în fața Bolognei. Cei de la Eurosport au avut cuvinte de laudă pentru tehnicianul român: „Pur și simplu excepțional: toate schimbările sunt bine gândite, precise și câștigătoare. Își cunoaște echipa ca-n palmă”.

Și Sky Sport Italia a apreciat prestația antrenorului, căruia i-a acordat nota 6,5. Jurnaliștii au evidențiat în special mutările făcute în timpul jocului, care au contribuit la succesul echipei. Carlos Augusto, autorul unui gol și al unei pase decisive, a fost desemnat omul meciului și a primit nota 7,5. La rândul său, Bonny a fost notat cu 7. Italienii au remarcat și capacitatea lui Inter de a reacționa după înfrângerea suferită în Liga Campionilor.

Aceeași notă, 6,5, a primit Chivu și din partea publicației Corriere di Bologna. În schimb, Tuttomercatoweb a pus accentul pe prestația lui Carlos Augusto, al cărui aport a cântărit decisiv în stabilirea rezultatului final.

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