Cristi Borcea, nesătul de intervenții estetice: „La trei luni, bag botox și acid. Tot ce e nou, fac!”

Cristi Borcea a vorbit fără ocolișuri despre intervențiile estetice pe care le-a făcut de-a lungul timpului. Fostul șef de la Dinamo nu a ascuns nimic și a confirmat că a apelat la mai multe operații.

Întrebat direct dacă a trecut prin astfel de proceduri, Cristi Borcea a recunoscut deschis și a spus că nu are nicio problemă să vorbească despre asta. Ba chiar a subliniat că este genul de om care își asumă alegerile făcute.

În plus, Cristi Borcea a explicat că, pentru a-și menține aspectul, apelează periodic la tratamente precum botoxul și injecțiile cu acid, considerând că este normal să aibă grijă de felul în care arată.

„Sunt operat. Sunt un om asumat. Toată viața am fost așa. Și cu femeile, și cu fotbalul. Cu toate. Da, sunt operat. Am lifting. Pielea întinsă. Da, da. (n.r. și îți bagi și acid?) Da, da, cum să nu. La trei luni de zile, botox, acid, păi cum? Da!”, a spus Borcea, potrivit Fanatik.

„Am început cu masaje, cu tratamente faciale...”

„Dacă nu te îngrijești, când ajungi la 50 de ani… Eu am avut șansă că la 25 de ani am făcut primul salon pentru Mihaela (n.r. – Mihaela Borcea, prima soție), în Dorobanți. Practic pentru mine l-am făcut. Și apoi am făcut clinica și de atunci am început cu masaje, cu tratamente faciale.

De la 30 de ani am început cu aparate, la 35 de ani am început și cu puțin botox, am combinat. Tot timpul am lăsat să nu se cunoască diferența. Dacă nu faci nimic, și dintr-odată îți schimbi înfățișarea, întinerești brusc, arată urât. Eu am făcut așa câte puțin, să țin ritmul.

Tot ce e nou fac! Botox, acid hialuronic, Morpheus tot. Nu mi-e frică deloc! Am făcut și minilifting. Nu doare deloc. Mi-am pus și păr. Acum 20 de ani mi-am pus prima dată. Acum mi-am pus cinci sute de fire. Să nu se vadă diferența. E ieftin!”, a afirmat Cristi Borcea, conform aceleiași surse.