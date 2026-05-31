Doliu pentru Gică Popescu! A pierdut omul care i-a fost alături aproape trei decenii: „Un gol pe care nu-l voi mai putea umple!”

Paul Răducan a murit la vârsta de 58 de ani, după o luptă grea cu o boală nemiloasă. Timp de aproape trei decenii, acesta a fost una dintre figurile importante ale Școlii de Fotbal Gică Popescu, pe care a coordonat-o și dezvoltat-o de-a lungul anilor.

Dispariția sa l-a afectat profund pe Gică Popescu, cel care l-a considerat nu doar un colaborator de încredere, ci și un prieten apropiat. Președintele și acționarul majoritar al Farului Constanța a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, exprimându-și regretul pentru pierderea suferită.

„Am pierdut unul dintre cei mai loiali oameni pe care i-am cunoscut vreodată. Paul nu a fost doar un coleg sau partener; a fost mere lângă mine în ultimii 40 de ani. Un prieten extraordinar care și-a dedicat viața copiilor și fotbalului.

„Îți mulțumesc pentru prietenie. Momente pe care nu le voi uita!”

Timp de aproape 30 de ani a condus școala de fotbal cu o pasiune, o dăruire și o încăpățânare care au făcut posibil ca acest proiect să existe și astăzi. O mare parte din ceea ce a construit școala noastră îi aparține lui, iar pentru asta îi voi fi mereu recunoscător.

Drum lin, Paul. Îți mulțumesc pentru prietenie, pentru loialitate și pentru tot ce ai lăsat în urmă. Rămân în urmă zeci de amintiri, momente pe care nu le voi uita niciodată și un gol pe care nu-l voi mai putea umple. Rămas bun, prieten drag!”, a transmis Gică Popescu, pe contul personal de Facebook.

FCU Craiova: „Odihnă veșnică, Paul Răducan!”

De-a lungul carierei sale, Paul Răducan nu a activat doar în cadrul academiei lui Gică Popescu. Antrenorul a avut și două mandate pe banca tehnică a celor de la FCU Craiova, în toamna anilor 2022 și 2023. Vestea dispariției sale a provocat tristețe și în rândul clubului patronat de Adrian Mititelu.

„Paul Răducan s-a stins din viață la vârsta de 58 de ani. Paul Răducan a fost antrenor al FCU 1948, fiind mereu în căutarea și susținerea tinerelor talente din fotbal.

A ocupat până în prezent funcția de președinte al Școlii de Fotbal Gică Popescu și director al Liceului Tehnologic Auto Craiova. FCU 1948 transmite sincere condoleanțe familiei îndurerate și tuturor celor apropiați. Odihnă veșnică, Paul Răducan!”, a postat și FCU Craiova, pe social media.