Șeful Pentagonului: „Vrem ca Ucraina să se poată apăra și vom găsi o cale”. SUA se concentrează pe adaptarea tehnologiilor inspirate de pe frontul ucrainean

Război în Ucraina
Într-o dinamică militară globală aflată în plină reașezare, Statele Unite își reconfigurează profund abordarea strategică și industrială de apărare, trăgând învățăminte directe de pe frontul din Ucraina. Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a transmis un semnal de susținere pentru Kiev, subliniind totodată că Washingtonul mizează pe o implicare sporită a Europei și pe o revoluție tehnologică adaptată ritmului alert al conflictului modern.

Pete Hegseth, șeful Pentagonului/FOTO:Profimedia
Prioritatea momentului: Rachete Patriot și producție de masă

În cadrul unei intervenții la postul DRM News, secretarul american al Apărării a fost întrebat direct dacă Washingtonul va răspunde solicitărilor stringente ale președintelui ucrainean Volodimir Zelenski privind suplimentarea livrărilor de rachete pentru sistemele antiaeriene Patriot.

„Schimbăm modul de producție pentru toate aceste tipuri de muniție critică. Vrem să ne asigurăm că companiile noastre livrează mult mai mult, pe întregul spectru, nu doar cu puțin mai mult”, a explicat Hegseth.

Oficialul american a salutat, de asemenea, eforturile financiare și logistice ale aliaților europeni, pe fondul presiunilor de la Washington ca statele membre NATO să își majoreze bugetele de apărare spre ținta simbolică de 5% din PIB. „Acolo unde putem ajuta Ucraina, o facem. Acolo unde putem sprijini Europa să facă mai mult, o facilităm. Sunt inspirat de angajamentul european; Europa s-a mobilizat, iar Ucraina a fost extrem de eficientă în acest proces. Vrem ca ei să se poată apăra și vom găsi o cale să asigurăm acest lucru”, a punctat șeful Pentagonului.

Deficit critic de apărare antirachetă

Această schimbare de paradigmă vine în contextul unor presiuni uriașe pe axa Kiev-Washington. Cu doar o zi înainte, Volodimir Zelenski i-a trimis președintelui american Donald Trump o scrisoare urgentă în care avertiza asupra unui deficit critic în ceea ce privește apărarea antirachetă.

Conform documentului, în timpul unui atac masiv rusesc, Moscova a utilizat un arsenal devastator: 54 de rachete de croazieră, 30 de rachete balistice, trei rachete hipersonice „Zircon” și două rachete balistice „Kinjal”. În acest context, Zelenski a reiterat cererea ca Ucraina să primească rachete interceptoare PAC-3 sau licențe pentru producția locală a acestora, un dialog început inițial cu administrația Biden și continuat acum cu echipa lui Donald Trump. Ucraina susține că, deținând aceste licențe, ar putea deveni un furnizor de securitate și pentru alte regiuni fierbinți, cum este Orientul Mijlociu.

Lecția ucraineană: Cantitatea și adaptarea rapidă bat sistemele sofisticate

Dincolo de asistența imediată, Pentagonul trece printr-o transformare doctrinară majoră în ceea ce privește războiul cu drone, puternic influențată de datele tactice de pe frontul ucrainean. În cadrul summitului de securitate Shangri-La Dialogue de la Singapore, Pete Hegseth a detaliat modul în care inovațiile zilnice din Ucraina dictează noile metode de achiziție ale armatei SUA.

Planul bugetar al administrației Trump alocă o sumă fără precedent – 56 de miliarde de dolari – pentru asigurarea supremației în domeniul sistemelor fără pilot și integrarea lecțiilor de pe câmpul de luptă.

Strategia americană se mută dinspre platformele de nișă, extrem de sofisticate și scumpe, către tehnologii adaptabile și capabile de producție în masă. „Nu este vorba doar de a avea cele mai avansate sisteme, ci de capacitatea de a le scala rapid și de a le adapta de la o săptămână la alta. Exact așa evoluează tehnologia dronelor pe front”, a explicat Hegseth.

Washingtonul încearcă astfel să găsească un echilibru fin între sistemele autonome de înaltă performanță și dronele ieftine, consumabile, folosite pe scară largă în războiul de uzură. Prin flexibilizarea liniilor de asamblare, industria de apărare americană își propune să replice ciclurile agile de inginerie dezvoltate de unitățile din prima linie ale armatei ucrainene, capabile să schimbe frecvențele software și designul structural aproape instantaneu pentru a contracara bruiajul inamic.

