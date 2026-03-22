Cristi Borcea și telenovela din penitenciar: nu știa cum să se mai împartă la orele de vizită. Giovanni Becali: „Veneau câte două-trei neveste!”

Giovanni Becali (73 de ani), cel mai cunoscut impresar de fotbaliști din România ultimelor decenii, a vorbit despre relația sa de prietenie cu fostul acționar dinamovist, Cristi Borcea (56 de ani). Cei doi au împărțit, de-a lungul timpului, momente fantastice, dar și experiențe mai puțin plăcute.

Giovanni Becali a readus în prezent unele dintre cele mai comice momente petrecute alături de Cristi Borcea. Celebrul impresar nu s-a sfiit să împărtășească detalii din viața personală a bunui său prieten, cu care a împărțit, de altfel, și perioada de detenție.

„Era pe a rupe cu Alina. Apăruse Valentina!”

Aflându-se în penitenciar, Cristi Borcea era des vizitat de fostele sau actualele sale neveste, uneori primind vizite de la mai multe partenere, în același timp.

În acea perioadă, între Cristi Borcea și Valentina Pelinel se formase deja o legătură, fostul oficial dinamovist fiind în proces de separare de Alina, penultima sa soție.

„Acum era pe rupte cu Alina. Era cu Valentina. Care venea la vizite. Și acuma Alina îi chema. ‘Ce fac? Că nu știu ce, că nu știu cum’. Televizoarele zbârnâiau. Diseară la ora 9:00, pe România TV era mai mult. Să vedeți ce s-a întâmplat cu Alina. Mamă, noi. Hai diseară, cutare. ‘Nașul Becali a găsit-o pe Alina spre pădure…’. Aoleu! Dă-i. Așa dădeau ăștia la televizor!”, a admis Giovanni Becali, conform fanatik.ro.

„Show-ul în pușcărie era scandalul cu Borcea, cu nevestele!”

Pe atunci, Cristi Borcea era vizitat la penitenciar de soția sa de la acea vreme, Alina. În același timp, omul de afaceri primea vizite și de la fosta soție, Mihaela, dar și de la viitoarea sa soție, Valentina Pelinel.

Valentina și Mihaela veneau uneori împreună la orele de vizită, însă Alina nu se integrase, încă, în grupul controversat. În prezent, toate cele trei femei se înțeleg bine.

„Toate trei nu l-au vizitat deodată, dar două da. Valentina cu Mihaela, că Alina e mai orgolioasă. Ele au acum o relație extraordinară

Doamne. Păi show-ul nostru în pușcărie nu mai era fotbal sau altceva sau cutare. Era scandalul cu Borcea, cu femeile, cu soțiile. Era telenovelă deja. Doamne, când ieșea la telefon și vorbea pe hol. Dumnezeule, cum țipa, cum făcea: ‘Nașule, te rog, vezi să nu pățească ceva, să nu știu ce, să nu știu cum!’ Păi, înnebuneam!”, a mai dezvăluit Giovanni Becali.