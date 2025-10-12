Cosmin Olăroiu, pe punctul de a califica Emiratele Arabe Unite la Cupa Mondială 2026. Victorie dramatică în fața Omanului

Cosmin Olăroiu este tot mai aproape de o performanță uriașă pe banca naționalei Emiratelor Arabe Unite. Echipa sa a obținut o victorie importantă, scor 2-1 împotriva Omanului, și se află acum la un pas de calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Deși a fost condusă cu 1-0, formația pregătită de tehnicianul român a revenit spectaculos și a întors soarta partidei. Cu acest succes, Emiratele mai au nevoie doar de un egal în ultimul meci din grupă pentru a obține biletele către turneul final. Ar fi a doua participare din istoria țării la competiția supremă din fotbal.

Olăroiu a preluat echipa în primăvara acestui an, într-un moment dificil, când Emiratele abia terminaseră pe locul 3 în prima fază a preliminariilor asiatice, în spatele Iranului și Uzbekistanului. Totuși, românul a reușit să readucă speranța suporterilor.

În această etapă decisivă, șase echipe asiatice se luptă pentru două locuri la Mondial. Ele au fost împărțite în două grupe de câte trei. Emiratele Arabe Unite se află alături de Qatar și Oman. În prima rundă, Qatar și Oman au remizat 0-0, iar echipa lui Olăroiu a jucat acum primul meci din mini-turneul care are loc în Qatar.

Naționala EAU, 2-1 împotriva Omanului

Emiratele Arabe Unite, echipa antrenată de Cosmin Olăroiu, au început cu emoții partida împotriva Omanului, dar au reușit să întoarcă spectaculos rezultatul. După doar 12 minute de joc, Kouame Kouadio a deviat nefericit mingea în propria poartă, iar adversarii au preluat conducerea.

Deși au dominat clar restul primei reprize, emirienii nu au reușit să concretizeze ocaziile avute, iar la pauză scorul a rămas 0-1.

După reluare, echipa lui Olăroiu a intrat mult mai determinată. Egalarea a venit în minutul 77, când Vinicius Barbosa Meloni a înscris cu o lovitură de cap perfectă, după o centrare precisă trimisă de Ali Saleh.

Finalul a fost incendiar. În minutul 84, Caio Lucas a trimis o centrare înșelătoare din flanc, care l-a păcălit pe portarul Omanului și s-a oprit direct în plasă. Astfel, Emiratele Arabe Unite au obținut o victorie importantă, 2-1, care le apropie de calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Deși s-au jucat nouă minute de prelungire, scorul a rămas neschimbat, iar partida s-a încheiat cu victoria Emiratelor Arabe Unite, 2-1 în fața Omanului. Cu acest succes, echipa antrenată de Cosmin Olăroiu este foarte aproape de o performanță uriașă – calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Gruparea lui Olăroiu mai are nevoie de cel puțin un egal cu Qatar pentru a-și asigura calificarea

Naționala din Golf mai are de disputat un singur meci în grupă, peste trei zile, contra Qatarului, și are nevoie de cel puțin un egal pentru a-și asigura prezența la turneul final.

Dacă va pierde, Emiratele vor termina pe locul secund și vor merge la baraj, unde vor întâlni echipa clasată pe locul doi în cealaltă grupă, formată din Arabia Saudită, Irak și Indonezia. Dubla manșă va avea loc luna viitoare, iar învingătoarea va accede la barajul intercontinental din 2026.

În acea fază se vor lupta șase echipe, printre ele reprezentante din America de Sud, Africa, Oceania și CONCACAF, pentru ultimele două locuri disponibile la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada.

Pentru Emiratele Arabe Unite, o eventuală calificare ar fi doar a doua din istorie, după cea din 1990, când au participat la Mondialul din Italia, fără să treacă însă de faza grupelor.