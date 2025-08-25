Nici pisică, nici câine. Cosmin Olăroiu uimește cu noul său animal exotic de companie

Cosmin Olăroiun este unul dintre cei mai de succes antrenori de pe continentul asiatic, fiind numit recent la cârma naționalei Emiratelor Arabe Unite, echipă pe care trebuie să o ducă la Cupa Mondială 2026. Plătit regește de șeici, cu 6 milioane de euro pe sezon (cel mai mare salariu încasat vreodată de un român), tehnicianul a surprins cu noul său animal de companie, catalogat de mulți drept un moft de milionar.

Antrenorul nu și-a luat un câine sau o pisică, ci un piton regal, pe care îl ține la ferma sa de la Snagov, dezvăluie Fanatik. Acest șarpe, neveninos, este originar din Africa și este popular ca animal de companie datorită temperamentului său docil și mărimii moderate.

Prețul unei astfel de reptile se situează între câteva sute de euro și poate atinge câteva mii de euro. Conform sursei citate, Cosmin Olăroiu a cumpărat pitonul la sugestia fiului său și l-a trimis la ferma din Snagov, unde angajații lui cultivă legume bio.

În plan fotbalistic, antrenorul cu 22 de trofee la activ se pregătește de o toamnă de foc cu noua sa formație. Emiratele Arabe Unite, joacă în recalificările pentru Cupa Mondială 2026, fiind în aceeași grupă cu Qatar și Oman. Ocupanta primului loc va merge anul viitor la turneul final din SUA.