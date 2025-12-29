search
Luni, 29 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Operație sub nume fals, condamnări, o fundație și multe necunoscute. 12 ani de la accidentul care l-a eliminat pe Michael Schumacher din viața publică

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

De la accidentul de la Méribel, din 29 decembrie 2013, peste campionul german Michael Schumacher, 56  de ani, au trecut 12 ani de întuneric și de tăcere. Este menținut un secret absolut din jurul sănătății sale.

Despre Schmi nu se știe mai nimic FOTO Getty Image
Despre Schmi nu se știe mai nimic FOTO Getty Image

Pe 29 decembrie 2013, viața lui Michael Schumacher, fost mare pilot de Formula 1, s-a schimbat pentru totdeauna, din cauza unei căderi teribile la schi în Méribel, în Alpii francezi. Starea germanului este protejată, așa cum a insistat soția sa, Corinna. Nicio știre sau imagine actualul nu este publică, iubitorii sportului se hrănesc doar cu doar amintirea isprăvilor sale: de la cele două titluri cu Benetton până la cele cinci cu Ferrari. Momente care vor rămâne pentru totdeauna gravate în inimile fanilor.

S-a lovit de o stâncă

Schumacher se afla la Méribel pentru a petrece sărbătorile de Crăciun cu familia și cu prietenii. Germanul era un vizitator obișnuit, avea o cabană acolo, unde îi plăcea întotdeauna să viziteze. În acea dimineață tragică, își pusese schiurile și pornise pe acele pârtii pe care le știa pe de rost. Parcursese acea porțiune de zeci de ori. Dar, la ora 11:07, soarta i-a adus un moment dramatic. O stâncă ascunsă în afara pârtiei l-a catapultat înainte. S-a lovit cu capul de o altă stâncă. În ciuda faptului că purta cască și avea o viteză considerată adecvată de anchetatorii francezi, starea sa a părut imediat critică. După ce a luptat pentru viața sa, fostul pilot s-a întors la reședința din Gland, un oraș cu 13.000 de locuitori între Lausanne și Geneva. Cercul de persoane care aveau acces la vilă era și încă este extrem de limitat și de atunci nu au mai fost publicate știri oficiale.

Familia a făcut o fundație

Continuă să lupți”. Acest motto a însoțit fiecare mesaj adresat lui Schumacher după accident și a fost folosit ca nume al fundației sale caritabile. Familia s-a ocupat de tot. Documentarele, aniversările succeselor sale și înregistrările mențin, de asemenea, vie memoria germanului. Lewis Hamilton l-a depășit la pole position în 2017 și la victorii în 2020, primind casca lui Michael cadou de la fiul său, Mick. În urmă cu cinci ani, el a egalat și cele șapte titluri mondiale. În acest sezon, Max Verstappen a fost la un pas de a câștiga al cincilea campionat mondial consecutiv (doar Kaiserul a reușit această performanță, între 2000 și 2004).

Pedepse pentru încălcarea vieții private

Faima lui Schumi a atras și șantajiști. Tribunalul Districtual Wuppertal a condamnat trei inculpați pentru tentativă de extorcare de 15 milioane de euro. Amenințarea era de publicare de fotografii, videoclipuri și documente medicale confidențiale. Anterior, dosarele medicale furate fuseseră oferite pentru 50.000 de euro unor ziare germane, elvețiene și britanice. A fost lansată vânătoarea făptașului, culminând cu arestarea unui bărbat în vârstă de 54 de ani care s-a spânzurat câteva ore mai târziu în celula sa din Zurich. Între timp, revista „Bunte” a folosit o sursă anonimă pentru a publica un articol despre starea fostului pilot: „Este foarte slab, dar poate face câțiva pași și chiar ridica un braț”. Amenda în acest caz a fost de 50.000 de euro pentru încălcarea vieții private.

Tratament revoluționat cu celule stem

În 2019, Schumacher a fost supus unui tratament strict secret la Spitalul Georges Pompidou din Paris. Germanul a fost internat sub un nume fals în departamentul de chirurgie cardiovasculară, unde profesorul Philippe Menasché ar fi efectuat o terapie inovatoare care implică utilizarea de celule stem. Curiozitatea cu privire la starea sa este uriașă. Cu toate acestea, familia a decis să păstreze aceste informații confidențiale. „Ne este dor de Michael tuturor, dar este aici, chiar dacă este diferit”, a explicat Corinna. Fostul pilot se confruntă cu cea mai mare provocare a vieții sale. Au trecut 12 ani de atunci, iar Schumacher continuă să lupte. Numai el știe cum.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează politica externă a Americii în era Trump 2.0
digi24.ro
image
Fenomenul care a ”sculptat” litoralul românesc. Vântul puternic a creat terase de nisip de peste un metru în Mamaia
stirileprotv.ro
image
Cum încearcă singurul asasin plătit din pușcăriile românești să scape de expulzare. Îl îngrozește gândul că va fi trimis înapoi în Republica Moldova
gandul.ro
image
Volodimir Zelenski, îmbrăcat în costum, a ajuns la Mar-a-Lago și a fost întâmpinat de Donald Trump
mediafax.ro
image
Ionel Dănciulescu a plonjat cu Jeep-ul în Lacul Morii: “M-a salvat maşina! Am sărit 50 de metri în aer”
fanatik.ro
image
Donald Trump și Volodimir Zelenski anunță „progrese mari” după discuțiile de la Mar-a-Lago: războiul s-ar putea încheia „în câteva săptămâni”
libertatea.ro
image
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie a CCR: „Duminica nu se judecă nicăieri în lume”
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Au apărut imaginile: Cristian Gațu s-a recăsătorit la 80 de ani! Fosta soție i-a cerut 100.000 de euro
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Într-un sat liniștit din Creta, un măslin cu o vechime cuprinsă între 2.000 și 4.000 de ani continuă să producă frunze noi și măsline
antena3.ro
image
Şi-a sedat mama şi apoi a asfixiat-o, ajutată de cea mai bună prietenă. Filmul crimei cumplite din Sibiu
observatornews.ro
image
Vlăduța Lupău, vizată într-un dosar penal internațional. Autoritățile din două țări, în alertă
cancan.ro
image
FOTO. Cuplul anului. Vestea a venit chiar de Crăciun
prosport.ro
image
Cum să speli încălțămintea la mașina de spălat fără să o strici. Trucuri utile
playtech.ro
image
Cel mai tare președinte din fotbal a povestit cum a ascuns valuta pe vremea comuniștilor: „Unde sunt banii, banditule?”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Cutremur" la Dinamo, pe final de 2025: Zeljko Kopic ar vrea să plece!
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Mișcare seismică într-o zonă neobișnuită din România! Ce magnitudine a avut seismul
kanald.ro
image
Se închide un mare lanț de magazine din România. Face reduceri uriașe ca să scape de marfă
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Se schimbă banii, cum îi afectează pe români trecerea la euro de la 1 ianuarie 2026
romaniatv.net
image
Alertă națională! Cazuri periculoase de gripă severă
mediaflux.ro
image
Radu Banciu a numit „cel mai tare cuplu de comentatori din România”: „Erau geniali, la acel nivel nu s-a ajuns niciodată la noi!”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
De ce a plecat, de fapt, Theo Rose de la Vocea României: „Anul ăsta, show-ul se oprește pentru mine”
actualitate.net
image
Catrinel Sandu, sărbători cu Moș bogat, familie extinsă și mâncare bună: „S-a reîntregit familia! A făcut mama de toate!”
click.ro
image
Europa ridică un aeroport gigant care va depăși Heathrow și va crea 60.000 de locuri de muncă
click.ro
image
Cum au fost sărbătorile pentru soții Oana și Viorel Lis. Ce l-a supărat cel mai tare pe fostul edil al Capitalei: „Anul ăsta a fost cel mai groaznic Crăciun”
click.ro
Holly Ramsay, fiica celebrului chef Gordon Ramsay FOTO X @standardnews jfif
Nuntă „regală” în familia lui Gordon Ramsay. David și Victoria Beckham, starurile frumosului eveniment
okmagazine.ro
Ciuperci umplutute Sursa foto shutterstock 2644006253 jpg
Ciuperci umplute. Rețetă cu puține calorii
clickpentrufemei.ro
Tânărul Sargon din Akkad vizitat de zeița Iștar. O ilustrație de la începutul secolului XX (© Wikimedia Commons)
Top 6 „orașe pierdute”, care nu au fost descoperite de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Viaţa interzisă a lui Brigitte Bardot: peste 100 de iubiţi, patru soţi, patru tentative de sinucidere şi un final care a şocat lumea
image
Catrinel Sandu, sărbători cu Moș bogat, familie extinsă și mâncare bună: „S-a reîntregit familia! A făcut mama de toate!”

OK! Magazine

image
Asemănarea izbitoare a Prințesei Charlotte cu răposata Regină Elisabeta în copilărie. Fotografia din 1936 e dovada

Click! Pentru femei

image
Încă o stea a cinematografiei s-a stins. Ce nu știai despre legenda Brigitte Bardot!

Click! Sănătate

image
Boala femeilor neiubite: de ce apare şi cum poate fi tratată