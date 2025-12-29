Operație sub nume fals, condamnări, o fundație și multe necunoscute. 12 ani de la accidentul care l-a eliminat pe Michael Schumacher din viața publică

De la accidentul de la Méribel, din 29 decembrie 2013, peste campionul german Michael Schumacher, 56 de ani, au trecut 12 ani de întuneric și de tăcere. Este menținut un secret absolut din jurul sănătății sale.

Pe 29 decembrie 2013, viața lui Michael Schumacher, fost mare pilot de Formula 1, s-a schimbat pentru totdeauna, din cauza unei căderi teribile la schi în Méribel, în Alpii francezi. Starea germanului este protejată, așa cum a insistat soția sa, Corinna. Nicio știre sau imagine actualul nu este publică, iubitorii sportului se hrănesc doar cu doar amintirea isprăvilor sale: de la cele două titluri cu Benetton până la cele cinci cu Ferrari. Momente care vor rămâne pentru totdeauna gravate în inimile fanilor.

S-a lovit de o stâncă

Schumacher se afla la Méribel pentru a petrece sărbătorile de Crăciun cu familia și cu prietenii. Germanul era un vizitator obișnuit, avea o cabană acolo, unde îi plăcea întotdeauna să viziteze. În acea dimineață tragică, își pusese schiurile și pornise pe acele pârtii pe care le știa pe de rost. Parcursese acea porțiune de zeci de ori. Dar, la ora 11:07, soarta i-a adus un moment dramatic. O stâncă ascunsă în afara pârtiei l-a catapultat înainte. S-a lovit cu capul de o altă stâncă. În ciuda faptului că purta cască și avea o viteză considerată adecvată de anchetatorii francezi, starea sa a părut imediat critică. După ce a luptat pentru viața sa, fostul pilot s-a întors la reședința din Gland, un oraș cu 13.000 de locuitori între Lausanne și Geneva. Cercul de persoane care aveau acces la vilă era și încă este extrem de limitat și de atunci nu au mai fost publicate știri oficiale.

Familia a făcut o fundație

„Continuă să lupți”. Acest motto a însoțit fiecare mesaj adresat lui Schumacher după accident și a fost folosit ca nume al fundației sale caritabile. Familia s-a ocupat de tot. Documentarele, aniversările succeselor sale și înregistrările mențin, de asemenea, vie memoria germanului. Lewis Hamilton l-a depășit la pole position în 2017 și la victorii în 2020, primind casca lui Michael cadou de la fiul său, Mick. În urmă cu cinci ani, el a egalat și cele șapte titluri mondiale. În acest sezon, Max Verstappen a fost la un pas de a câștiga al cincilea campionat mondial consecutiv (doar Kaiserul a reușit această performanță, între 2000 și 2004).

Pedepse pentru încălcarea vieții private

Faima lui Schumi a atras și șantajiști. Tribunalul Districtual Wuppertal a condamnat trei inculpați pentru tentativă de extorcare de 15 milioane de euro. Amenințarea era de publicare de fotografii, videoclipuri și documente medicale confidențiale. Anterior, dosarele medicale furate fuseseră oferite pentru 50.000 de euro unor ziare germane, elvețiene și britanice. A fost lansată vânătoarea făptașului, culminând cu arestarea unui bărbat în vârstă de 54 de ani care s-a spânzurat câteva ore mai târziu în celula sa din Zurich. Între timp, revista „Bunte” a folosit o sursă anonimă pentru a publica un articol despre starea fostului pilot: „Este foarte slab, dar poate face câțiva pași și chiar ridica un braț”. Amenda în acest caz a fost de 50.000 de euro pentru încălcarea vieții private.

Tratament revoluționat cu celule stem

În 2019, Schumacher a fost supus unui tratament strict secret la Spitalul Georges Pompidou din Paris. Germanul a fost internat sub un nume fals în departamentul de chirurgie cardiovasculară, unde profesorul Philippe Menasché ar fi efectuat o terapie inovatoare care implică utilizarea de celule stem. Curiozitatea cu privire la starea sa este uriașă. Cu toate acestea, familia a decis să păstreze aceste informații confidențiale. „Ne este dor de Michael tuturor, dar este aici, chiar dacă este diferit”, a explicat Corinna. Fostul pilot se confruntă cu cea mai mare provocare a vieții sale. Au trecut 12 ani de atunci, iar Schumacher continuă să lupte. Numai el știe cum.