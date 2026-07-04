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Controversa care zguduie Cupa Mondială: 8 jucători ai unei naționale au fost depistați pozitiv la o substanță interzisă

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Campionatul Mondial 2026
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Participarea Tunisiei la Cupa Mondială s-a transformat într-un adevărat coșmar. După ce a părăsit competiția încă din faza grupelor, cu trei înfrângeri din tot atâtea meciuri și un golaveraj de 2-12 în grupa din care au mai făcut parte Olanda, Japonia și Suedia, reprezentativa nord-africană se confruntă acum cu o situație extrem de gravă.

Tunisia - Olanda 1-3 Foto/Sportpictures
Tunisia - Olanda 1-3 Foto/Sportpictures

Potrivit informațiilor publicate de Daily Mailopt fotbaliști din lotul prezent la turneul final au fost depistați pozitiv la clenbuterol, substanță aflată pe lista interzisă a Agenției Mondiale Anti-Doping (WADA).

Clenbuterolul este utilizat în anumite state în tratamentul unor afecțiuni respiratorii, inclusiv al astmului, însă este cunoscut și pentru efectele sale asupra performanței fizice. Substanța contribuie la reducerea țesutului adipos, menținând în același timp masa musculară, motiv pentru care a fost inclusă pe lista produselor interzise în sport.

În cazul în care investigațiile vor demonstra că jucătorii au consumat intenționat această substanță pentru a obține un avantaj competitiv, cei implicați riscă sancțiuni severe, conform regulamentelor WADA.

Ipoteza contaminării accidentale

Potrivit informațiilor apărute până acum, este luată în calcul varianta unei contaminări accidentale, un scenariu care a mai fost întâlnit în trecut chiar în Mexic, țară în care Tunisia și-a avut cantonamentul, la Monterrey, pe durata Cupei Mondiale.

Clenbuterolul este folosit ilegal în unele cazuri pentru accelerarea creșterii animalelor de fermă, în special a bovinelor. Din acest motiv, există suspiciunea că jucătorii ar fi putut ingera substanța fără să știe, prin consumul de carne contaminată. Dacă  fotbaliștii vor reuși să demonstreze că au fost victimele unei contaminări accidentale, este foarte posibil să evite sancțiunile.

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