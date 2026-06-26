Olanda a câștigat Grupa F, Japonia și Suedia au terminat la egalitate

Echipa de fotbal Olandei a câștigat Grupa F a Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins (3-1) Tunisia. În aceeași grupă, Japonia și Suedia au remizat (1-1), ambele calificându-se în „16”-imile de finală.

Olanda s-a impus prin golurile marcate de Ellyes Skhiri (min. 3, autogol), Brian Brobbey (min. 7) și Jan-Paul van Hecke (min. 62), în timp ce pentru învinși a punctat Hazem Mastouri (min. 54).

Echipa olandeză va juca în „16”-imile de finală contra Marocului, la Monterrey.

E de subliniat faptul că Olanda nu a pierdut în fața echipelor africane la Campionatul Mondial de fotbal în șase meciuri (cinci victorii și un egal).

Tunisia, în schimb, a părăsit întrecerea după trei înfrângeri și 12 goluri primite, fiind singura echipă care și-a schimbat antrenorul ăn timpul competiției.

În cealaltă partidă din grupă, japonezii au marcat primii, prin Daizen Maeda (min. 56), iar scandinavii au egalat la scurt timp, prin Anthony Elanga (min. 62).

Japonia va juca în „16”-imile de finală cu Braziliei, în 29 iunie, la Houston, în timp ce Suedia va înfrunta o câștigătoare de grupă, urmând să își afle adversara zilele acestea.

Clasamentul la zi al echipelor de pe locul 3

1. Ecuador 4 puncte (0) / 3 meciuri

2. Bosnia-Herțegovina 4 puncte (-1) / 3 meciuri

3. Suedia 3 puncte (0) / 2 meciuri

4. Croația 3 puncte (-1) / 2 meciuri

5. Coreea de Sud 3 puncte (-1) / 3 meciuri

6. Algeria 3 puncte (-2) / 2 meciuri

7. Paraguay 3 puncte (-2) / 2 meciuri

8. Scoția 3 puncte (-3) / 3 meciuri

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9. Capul Verde 2 puncte (0) / 2 meciuri

10. Belgia 2 puncte (0) / 2 meciuri

11. RD Congo 1 punct (-1) / 2 meciuri

12. Senegal 0 puncte (-3) / 2 meciuri

Grupa F

Meciuri disputate

Olanda – Japonia 2-2

Suedia – Tunisia 5-1

Olanda – Suedia 5-1

Tunisia – Japonia 0-4

Japonia – Suedia 1-1

Tunisia – Olanda 1-3

Clasament

1. Olanda – 7p (+6)

2. Japonia – 5p (+4)

3. Suedia – 4p (0)

4. Tunisia – 0p (-10).