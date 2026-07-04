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Cel mai nebun meci al Mondialului! Argentina a tremurat până în ultima clipă în fața Capului Verde. Calificare dramatică în optimi

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Campionatul Mondial 2026
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Argentina a învins cu mari emoții Capul Verde, scor 3-2 după prelungiri, în șaisprezecimile Cupei Mondiale, într-unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale turneului. În optimi, campioana mondială va întâlni Egiptul.

Lionel Messi Foto/Sportpictures
Lionel Messi Foto/Sportpictures

Lionel Messi a dat primul semnal de alarmă cu un șut pe lângă poartă, iar apoi a deschis scorul în minutul 29. Starul argentinian a profitat de o pasă superbă a lui Lisandro Martinez, care a trimis peste întreaga defensivă adversă, și l-a învins pe Vozinha cu o finalizare elegantă de stângul. Prin această reușită, Messi a ajuns la 20 de goluri la Campionatele Mondiale, devenind primul jucător din istorie care atinge această bornă. Totodată, a bifat și al 30-lea meci la un turneu final de Cupă Mondială.

După pauză, Argentina a redus ritmul

Capul Verde a prins curaj. Surpriza s-a produs în minutul 59, când Deroy Duarte, mijlocașul de la Ludogorets, a egalat după o pasă primită de la Ryan Mendes, cu un șut plasat la colțul lung.

Argentina a fost aproape să răspundă imediat, însă Messi a ratat singur cu portarul, după o nouă pasă excelentă în spatele apărării. Câteva minute mai târziu, Vozinha a avut o nouă intervenție extraordinară, respingând o lovitură liberă executată de căpitanul argentinian. Pe măsură ce timpul trecea, sud-americanii începeau să simtă presiunea unei eliminări istorice.

Argentina a decis meciul în prelungiri

Meciul a intrat în prelungiri după ce Argentina nu a reușit să se desprindă în timpul regulamentar. La începutul primei reprize suplimentare, Lisandro Martinez, fundașul lui Manchester United, a readus-o pe Argentina în avantaj cu un șut spectaculos la vinclu.

Capul Verde nu a cedat însă și a reușit să egaleze prin unul dintre golurile turneului. Lopes Cabral, jucătorul Benficăi, a trimis un șut fantastic direct în vinclul porții apărate de Emiliano Martinez, în minutul 103.

Calificarea Argentinei a fost decisă în minutul 111, după ce mingea trimisă cu capul de Cristian Romero a fost deviată în propria poartă de Diney. În final, Capul Verde a forțat egalarea și a avut mai multe ocazii importante, însă Emiliano Martinez a avut intervenții decisive și a salvat-o pe campioana mondială. După 123 de minute dramatice, Argentina s-a calificat cu mari emoții, evitând la limită una dintre cele mai mari surprize ale turneului.

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