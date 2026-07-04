Toate meciurile din optimile Cupei Mondiale sunt stabilite. Programul complet până la finală

Victoria obținută de Columbia în fața Ghanei, scor 1-0, în ultimul meci din șaisprezecimile Cupei Mondiale, a completat tabloul optimilor de finală ale turneului.

Următoarea fază a competiției promite atât confruntări extrem de echilibrate, cât și partide în care favoritele pornesc cu prima șansă. Cel mai atractiv duel al optimilor este considerat cel dintre Portugalia și Spania, programat pe 6 iulie, de la ora 22:00, într-un interval convenabil pentru publicul european.

Printre celelalte meciuri care se anunță spectaculoase se numără Brazilia - Norvegia, Mexic - Anglia, partidă găzduită de stadionul Azteca, și confruntarea dintre SUA și Belgia. Odată cu stabilirea programului din optimi, începe să se contureze și drumul către fazele decisive ale competiției.

Dacă echipele favorite își vor confirma statutul, sferturile de finală ar putea aduce dueluri de excepție. Franța și Maroc au șansa de a se întâlni din nou, la patru ani după semifinala disputată la precedenta ediție, în timp ce un posibil duel între Brazilia și Anglia ar reprezenta, fără îndoială, unul dintre punctele de atracție ale competiției.

Optimile Cupei Mondiale:

Canada - Maroc (4 iulie, ora 20:00);

Franța - Paraguay (5 iulie, ora 00:00);

Brazilia - Norvegia (5 iulie, ora 23:00);

Mexic - Anglia (6 iulie, ora 3:00);

Portugalia - Spania (6 iulie, ora 22:00);

SUA - Belgia (7 iulie, ora 3:00);

Argentina - Egipt (7 iulie, ora 19:00);

Elveția - Columbia (7 iulie, ora 23:00).

Împerecherea în sferturi:

Sfert 1: Paraguay/Franța - Canada/Maroc;

Sfert 2: Portugalia/Spania - SUA/Belgia;

Sfert 3: Brazilia/Norvegia - Mexic/Anglia;

Sfert 4: Argentina/Egipt - Elveția/Columbia.

Împerechere semifinale:

Câștigătoare sfert 1 - Câștigătoare sfert 2;

Câștigătoare sfert 3 - Câștigătoare sfert 4.