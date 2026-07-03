Elvețienii au eliminat Algeria, 2-0. Prima victorie într-un meci eliminatoriu după aproape nouă decenii

Elveția s-a calificat fără emoții în optimile Cupei Mondiale, după ce a învins Algeria cu scorul de 2-0, într-un meci pe care l-a controlat aproape în totalitate. În faza următoare, elvețienii vor întâlni câștigătoarea duelului dintre Columbia și Ghana.

Algeria a început mai bine partida și a avut inițiativa în primele minute, însă Elveția a deschis scorul la prima ocazie importantă. Breel Embolo a înscris în minutul 14, după o acțiune excelentă construită de Johan Manzambi. După golul primit, africanii au avut dificultăți în a-și crea oportunități și au amenințat poarta adversă doar sporadic până la pauză.

Repriza secundă a început perfect pentru Elveția

La mai puțin de un minut de la reluare, Dan Ndoye a profitat de o eroare în defensiva Algeriei și a majorat avantajul la 2-0. Deși a fost obligată să atace, reprezentativa pregătită de Vladimir Petkovic nu a găsit soluții pentru a reveni în joc și a terminat partida fără niciun șut pe spațiul porții.

Prin această victorie, Elveția își asigură pentru a patra ediție consecutivă prezența în optimile Cupei Mondiale și așteaptă acum să afle dacă va juca împotriva Columbiei sau a Ghanei.