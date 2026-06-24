După ce a condus meciul 1.000, Istvan Kovacs va arbitra o partidă în care va juca Messi

La o săptămână după ce a oficiat la confruntarea Tunisia - Japonia (0-4), arbitrul român Istvan Kovacs va conduce meciul dintre echipele Iordaniei și Argentinei, unul în care sud-americanii pornesc mari favoriți.

Confruntarea este programată în 28 iunie, de la 5.00 (ora României), pe Dallas Stadium, în Grupa J a Cupei Mondiale de fotbal 2026. Anunțul a fost făcut astăzi de Federație Internațională de Fotbal Asociația (FIFA).

Arbitri asistenți vor fi Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, al patrulea oficial a fost delegat mauritanul Dahane Beida, iar arbitru asistent de rezervă va fi angolezul Jerson Emiliano Dos Santos.

Kovacs a participat și la ediția din 2022 a CM de fotbal, în Qatar, unde a fost delegat ca al patrulea oficial la opt partide.

Delegat la partida Tunisia – Japonia (0-4), contând pentru Grupa F, Kovacs i-a avut alături pe asistenții Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi. Toți au purtat tricouri personalizate. Cu dungi aurii pe mâneci, având imaginea stilizată a trofeului acordat la CM, precum și cifra 1.000, acestea au fost înmânate românilor în prezenţa celorlalți arbitri din Team One.

Director al subdiviziei de arbitraj a FIFA şi preşedinte al Comisiei de Arbitri FIFA, Pierluigi Collina a declarat că această desemnare a arbitrului român s-a bazat pe criterii de competență: „L-am ales pe arbitrul care, în opinia noastră, este cel mai potrivit pentru a conduce acest meci. Pentru el, aceasta reprezintă o onoare suplimentară deosebită. A arbitra un meci de Cupă Mondială este întotdeauna un privilegiu imens, este o mare onoare”.

Istvan Kovacs este considerat drept unul dintre cei mai buni cavaleri ai fluierului din Europa. El a făcut parte din lotul de arbitri selectaţi pentru Cupa Mondială din Qatar, în 2022, unde a îndeplinit funcţia de al patrulea arbitru la opt meciuri. La nivel internațional, a arbitrat finala Europa Conference League din 2022 (AS Roma – Feyenoord 1-0), finala Europa League din 2024 (Atalanta Bergamo – Bayer Leverkusen) și finala Ligii Campionilor din 2025 (PSG – Inter Milano 5-0).