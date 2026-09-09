Concurentă la „Burlacii” după ce a fost ispită la „Insula Iubirii”. Cum s-a reinventat fosta atletă din Cluj: „Îmi place să atrag bărbații!”

La 28 de ani, Eda Csoregi a lăsat în urmă sportul de performanță și a ales un drum cu totul diferit: matematica. Fosta atletă s-a reprofilat și a început să ofere meditații după ce a absolvit Facultatea de Matematică și Informatică din Cluj-Napoca.

Eda Csoregi, fostă atletă Foto: Colaj Instagram

Sportul a făcut parte din viața sa timp de 13 ani, însă după retragerea din atletism, tânăra și-a concentrat atenția asupra matematicii. În același timp, a cochetat cu modellingul și a participat la diverse proiecte din acest domeniu.

Eda revine în atenția publicului printr-o nouă provocare

Viața sentimentală a Edei a fost, la rândul ei, plină de momente importante. Fosta atletă a recunoscut că a fost cerută de două ori în căsătorie, una dintre cereri având loc chiar în Bali. Niciuna dintre relații nu a ajuns însă până la altar.

Eda Csoregi a fost ispită la „Insula Iubirii” Foto: Instagra,

Acum, Eda Csoregi se numără printre concurentele reality show-ului „Burlacii: Foc în Paradis”, care va debuta pe 14 septembrie la Pro TV. Experiența într-un reality show nu este o noutate pentru aceasta. În urmă cu patru ani, Eda a apărut la „Insula Iubirii”, unde a avut rolul de ispită.

Va participa la reality show-ul „Burlacii: Foc în Paradis” Foto: Instagram

„Este plăcut pentru o femeie să se simtă admirată!”

În noua producție, concurenții vor avea ocazia să își găsească un partener și să construiască o relație, dar miza este și una financiară. La final, câștigătorul poate pleca acasă cu premiul de 50.000 de euro.

„Îmi place să atrag bărbații. Nu am avut mereu încredere în mine, însă știu că atrag privirile ori de câte ori apar undeva. Este plăcut pentru o femeie să se simtă admirată, mai ales când investește timp și efort în imaginea ei!

Nu sunt doar un corp frumos. Nu sunt doar o femeie-trofeu. De multe ori mi s-a întâmplat să cunosc bărbați care au fost interesați doar de aspectul meu fizic, care nu m-au întrebat niciodată cum sunt, cum mă simt și nici nu au vrut să mă cunoască mai mult, iar acest lucru nu mi-a plăcut. Știu că pot oferi mult mai mult!”, a declarat Eda.