search
Luni, 20 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Doi foşti concurenţi la „Insula Iubirii” au făcut marele anunţ: „Începem capitolul «pentru totdeauna»”

0
0
Publicat:

După ce au trecut prin testul suprem al încrederii şi au învins toate ispitele de la „Insula Iubirii”, doi foşti concurenţi au făcut marele anunț: se căsătoresc în 2026 și au ales deja data evenimentului.

Cupluri de la Insula Iubirii FOTO: Antena 1
Cupluri de la Insula Iubirii FOTO: Antena 1

În timp ce pentru unii „Insula Iubirii” este locul unde relațiile se destramă sub presiunea tentațiilor, pentru alții este locul unde legăturile devin și mai puternice. În cazul unuia dintre cele mai apreciate cupluri din sezonul 9 din 2025, Francesca Sarao și Cristi Pitulice, experiența trăită în Thailanda de s-a transformat într-un nou început.

După ce şi-au demonstrat că iubirea lor poate învinge orice obstacol, Francesca și Cristi au făcut anunțul pe care fanii îl așteptau de luni bune: au stabilit data nunţii, care va fi organizată în 2026.

„Dacă citești asta, nu te panica, nu e reclamă la hârtie. Ne-am decis să nu mai împărțim doar mâncarea… ci și numele de familie. Da, oficial s-a terminat libertatea (lui). Dar stați liniștiți, avem compensații. Ștampe gratis și bonus, o nuntă. Save the date 22.05.2026”, au scris cei doi pe rețelele de socializare, stârnind mii de reacții și comentarii.

Anunțul, făcut cu umor și naturalețe, a fost completat de viitorul mire, care a ținut să adauge:

„Începem capitolul «pentru totdeauna». Acceptăm sfaturi, glume și tips & tricks de supraviețuire pentru nuntă.”

Experienţa de la „Insula Iubirii”

Francesca Sarao și Cristi Pitulice s-au făcut remarcați în sezonul 9 al show-ului prin sinceritatea și echilibrul relației lor. Departe de tentațiile insulei și de privirile iscoditoare, au reușit să demonstreze că încrederea și respectul pot trece dincolo de provocări.

„Cine vreodată s-a gândit că dintr-o înscriere făcută cumva la glumă o să și trag lozul câștigător și o să am parte de o asemenea experiență? O experiență intensă, plină de emoții la un nivel la care nu vă puteți imagina. S-a râs, s-a plâns și sunt extrem de recunoscătoare și de mândră că am avut curajul să merg”, spunea Francesca, cu puțin timp înainte de difuzarea finalei.

Experiența trăită în Thailanda nu a fost lipsită de momente tensionate, dar tocmai acele clipe i-au ajutat să-și consolideze legătura. Într-una dintre cele mai emoționante revederi din finalul sezonului, cei doi s-au întâlnit pe plajă, după 21 de zile de separare, și au vorbit deschis despre greșeli, dor și regrete.

„Tu ești mai deștept și ți-ai dat seama mai repede. Eu sunt mai proastă și nu știu să apreciez ce am acasă”, spunea atunci, cu lacrimi în ochi, Francesca.

Răspunsul lui Cristi a venit pe un ton cald și plin de maturitate: „Ascultă-mă! E foarte bine că ai rămas. Am fost egoist, baby, când am zis că vreau să plec. Doar pentru că am crezut că era doar despre conștientizarea faptului că n-am reușit să fiu alături, să fim așa cum ne dorim, să ne bucurăm sufletul, înțelegi? M-am trezit acum între patru pereți goi. Mi-am dat seama că n-au nicio valoare banii. Poți să stai în vile de… sute de mii. Dacă stai între patru pereți goi, nu au nicio valoare”.

Vedete

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual
digi24.ro
image
Cum se va aplica legea privind plata pensiilor private, adoptată recent în Parlament
stirileprotv.ro
image
Cât a ajuns să câștige un șofer profesionist din India angajat în România. E criză mare de șoferi de camion la noi
gandul.ro
image
Cum va fi vremea până la finalul lunii octombrie? Prognoza pentru următoarele două săptămâni pe regiuni
mediafax.ro
image
Lista ”rușinii” ANAF: Făgărașul lui Nicușor Dan, dator vândut la stat. Primarul PSD din orașul natal al președintelui României dă vina pe Ilie Bolojan
fanatik.ro
image
Memoriile Virginiei Giuffre dezvăluie orgii cu prințul Andrew: „Mi-am pierdut copilul la câteva zile după o petrecere cu el și alte 8 fete”
libertatea.ro
image
Prima reacție din Guvern după ce legea pensiilor magistraților a picat la CCR. Ce spune ministrul Finanțelor
digi24.ro
image
Scandal imens între fani și jucătorii FCSB! Imagini incredibile: s-au înjurat pe teren
gsp.ro
image
Un șofer de autocar a murit, după ce autovehiculul pe care-l conducea a fost atacat cu pietre. Reacția premierului
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
La 41 de ani, Alex a renunțat la salariul uriaș și s-a mutat în cea mai bună țară pentru pensionari. "Economisesc 4.200 de euro lunar"
antena3.ro
image
CFR suspendă zeci de trenuri din cauza datoriilor. Ce rute sunt afectate
observatornews.ro
image
Crimă în Dolj: un bărbat de 45 de ani și-a ucis soția de 39 de ani. Cui i-a spus planul macabru, înainte de tragedie
cancan.ro
image
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
prosport.ro
image
Cum va fi vremea de Crăciun 2025: Unde se anunță ninsori de sărbători
playtech.ro
image
Gigi Becali, anunț de ultimă oră despre Charalambous și Pintilii la FCSB: “Asta am decis!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
A vrut să fugă din România prin metoda "tubului de oxigen". Apoi, din șofer a ajuns milionar
digisport.ro
image
Serghei Mizil a comis-o cu Gabi Tamaș la Asia Express – boacăna care l-a costat eliminarea din emisiune
stiripesurse.ro
image
Incredibil cum și-a prevestit o femeie sfârșitul, înainte de explozia din Rahova. Ultima postare a avocatei Vasilica Enache i-a lăsat pe toți mască
kanald.ro
image
Cât curent consumă o centrală electrică în funcție de putere: 6 kW, 9 kW, 12 kW și 24 kW
playtech.ro
image
Avocata Vasilica Enache și-a prevestit moartea? Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp înainte să își piardă viața în explozia din Rahova: „Acolo ajungem. Suntem...”
wowbiz.ro
image
Ea e tânăra însărcinată care a murit în explozia din Rahova. Mirela era gravidă în 7 luni și la finalul anului urma să-și cunoască fetița!
romaniatv.net
image
Se decide soarta salariilor în România! Cât ar putea ajunge veniturile lunare în 2026
mediaflux.ro
image
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
gsp.ro
image
Pană globală la Amazon Web Services: Mii de site-uri și aplicații au fost afectate
actualitate.net
image
Jocuri clasice regândite: Fleet Hunters, un nou joc românesc pregătit de lansare pe Steam
actualitate.net
image
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”
click.ro
image
Dan Ciotoi iubește din nou, la 69 de ani, după un divorț dureros și lupta cu o boală grea: „E povestea noastră, de suflet”. Dieta solistului piesei „Banii n-aduc fericirea”
click.ro
image
Au fost descoperite „orașele păcatului”, Sodoma și Gomora? Arheologii prezintă argumentele unei descoperiri uriașe
click.ro
Printul Andrew (9) jpg
Orgiile și destrăbălările l-au ruinat pe Prinț! Ce comportament nedemn de Casa Regală a avut!
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Descoperiri arheologice în Turnul Dogarilor din cetatea medievală Bistrița (© Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud)
Descoperiri arheologice în Turnul Dogarilor din cetatea medievală Bistrița / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
image
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”

OK! Magazine

image
Pur și simplu, nu s-a putut abține! La dineul regal, Donald Trump i-a cerut Reginei Camilla... ultima bârfă despre Meghan Markle

Click! Pentru femei

image
Chiar și-a dorit moartea copiilor ei?! Fostul soț al lui Britney Spears face acuzații grave despre cântăreață

Click! Sănătate

image
Iluzie optică: Poți găsi vulpea ascunsă printre frunze