Doi foşti concurenţi la „Insula Iubirii” au făcut marele anunţ: „Începem capitolul «pentru totdeauna»”

După ce au trecut prin testul suprem al încrederii şi au învins toate ispitele de la „Insula Iubirii”, doi foşti concurenţi au făcut marele anunț: se căsătoresc în 2026 și au ales deja data evenimentului.

În timp ce pentru unii „Insula Iubirii” este locul unde relațiile se destramă sub presiunea tentațiilor, pentru alții este locul unde legăturile devin și mai puternice. În cazul unuia dintre cele mai apreciate cupluri din sezonul 9 din 2025, Francesca Sarao și Cristi Pitulice, experiența trăită în Thailanda de s-a transformat într-un nou început.

După ce şi-au demonstrat că iubirea lor poate învinge orice obstacol, Francesca și Cristi au făcut anunțul pe care fanii îl așteptau de luni bune: au stabilit data nunţii, care va fi organizată în 2026.

„Dacă citești asta, nu te panica, nu e reclamă la hârtie. Ne-am decis să nu mai împărțim doar mâncarea… ci și numele de familie. Da, oficial s-a terminat libertatea (lui). Dar stați liniștiți, avem compensații. Ștampe gratis și bonus, o nuntă. Save the date 22.05.2026”, au scris cei doi pe rețelele de socializare, stârnind mii de reacții și comentarii.

Anunțul, făcut cu umor și naturalețe, a fost completat de viitorul mire, care a ținut să adauge:

„Începem capitolul «pentru totdeauna». Acceptăm sfaturi, glume și tips & tricks de supraviețuire pentru nuntă.”

Experienţa de la „Insula Iubirii”

Francesca Sarao și Cristi Pitulice s-au făcut remarcați în sezonul 9 al show-ului prin sinceritatea și echilibrul relației lor. Departe de tentațiile insulei și de privirile iscoditoare, au reușit să demonstreze că încrederea și respectul pot trece dincolo de provocări.

„Cine vreodată s-a gândit că dintr-o înscriere făcută cumva la glumă o să și trag lozul câștigător și o să am parte de o asemenea experiență? O experiență intensă, plină de emoții la un nivel la care nu vă puteți imagina. S-a râs, s-a plâns și sunt extrem de recunoscătoare și de mândră că am avut curajul să merg”, spunea Francesca, cu puțin timp înainte de difuzarea finalei.

Experiența trăită în Thailanda nu a fost lipsită de momente tensionate, dar tocmai acele clipe i-au ajutat să-și consolideze legătura. Într-una dintre cele mai emoționante revederi din finalul sezonului, cei doi s-au întâlnit pe plajă, după 21 de zile de separare, și au vorbit deschis despre greșeli, dor și regrete.

„Tu ești mai deștept și ți-ai dat seama mai repede. Eu sunt mai proastă și nu știu să apreciez ce am acasă”, spunea atunci, cu lacrimi în ochi, Francesca.

Răspunsul lui Cristi a venit pe un ton cald și plin de maturitate: „Ascultă-mă! E foarte bine că ai rămas. Am fost egoist, baby, când am zis că vreau să plec. Doar pentru că am crezut că era doar despre conștientizarea faptului că n-am reușit să fiu alături, să fim așa cum ne dorim, să ne bucurăm sufletul, înțelegi? M-am trezit acum între patru pereți goi. Mi-am dat seama că n-au nicio valoare banii. Poți să stai în vile de… sute de mii. Dacă stai între patru pereți goi, nu au nicio valoare”.