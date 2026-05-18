PRO TV aduce în România reality show-ul de succes „Burlacii: Foc în Paradis”: triunghiuri amoroase și iubiri complicate

Pro TV anunţă achiziţia unui nou reality show: „Burlacii: Foc în Paradis”, adaptarea locală a formatului internaţional „Bachelor in Paradise”.

Emisiunea, care a avut succes în teritorii precum Statele Unite, Australia, Canada, Germania şi Suedia, promite o combinaţie de relaţii, tensiuni şi surprize într-un decor exotic, scrie ProTV.

„Publicul caută din ce în ce mai mult conţinut autentic, cu emoţie reală şi personaje care generează conversaţie. Burlacii: Foc în Paradis este exact genul de format premium care combină entertainmentul, spectacolul vizual şi dinamica imprevizibilă a relaţiilor moderne. Este un reality show dinamic, intens şi foarte actual, iar noi suntem entuziasmaţi să aducem acest fenomen şi publicului din România”, a declarat Antonii Mangov, Programming Director PRO TV.

Potrivit reprezentanţilor postului, noua producţie va reuni atât concurenţi noi, cât şi participanţi deja cunoscuţi publicului, într-un format construit în jurul relaţiilor imprevizibile şi al schimbărilor constante de dinamică între concurenţi.

Spre deosebire de formatele clasice de dating, „Burlacii: Foc în Paradis” mizează pe intrări-surpriză, conexiuni care se schimbă rapid şi tensiuni alimentate de apariţia unor noi concurenţi. Producătorii spun că autenticitatea reacţiilor şi vulnerabilitatea participanţilor vor avea un rol central în desfăşurarea show-ului.

Reality show-ul promite poveşti de iubire complicate, triunghiuri amoroase şi confruntări care pot schimba relaţiile de la un episod la altul.

Conceptul de bază: foşti concurenţi din alte emisiuni de dating sunt trimişi într-o locaţie exotică unde trebuie să formeze cupluri pentru a rămâne în competiţie. Cine rămâne fără „trandafir” pleacă acasă.