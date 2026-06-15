„Tentativă de puci”. Ciprian Ciucu acuză desemnarea lui Adrian Veștea pentru formarea unui nou guvern. „Va trebui să rupem și noi pisica”

Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a reacționat luni la tensiunile din partid generate de desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, afirmând că formațiunea este supusă unei „tentative de puci”.

„Sunt la Singapore, la World Cities Summit 2026. A picat prost pentru mine din cauza tentativei de puci la care este supus astăzi Partidul Național Liberal”, a scris Ciucu pe Facebook.

Liderul liberal nu a oferit detalii suplimentare despre afirmația sa, însă mesajul vine în contextul conflictului apărut în partid după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea pentru funcția de premier, în urma demisiei lui Eugen Tomac.

Bolojan: „Un act ostil” și „o evidentă încercare de rupere a PNL”

Declarația lui Ciucu vine după reacția liderului PNL și premierului interimar Ilie Bolojan, care a susținut că nici el, nici conducerea partidului nu au fost informați în prealabil despre desemnarea lui Adrian Veștea.

„Am luat act de faptul că președintele Nicușor Dan l-a desemnat pentru funcția de prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Nici conducerea PNL și nici eu, personal, nu am fost informați anterior de președinte în privința acestei decizii”, a transmis Bolojan.

Liderul liberal a calificat decizia drept „un act ostil” și „o evidentă încercare de rupere a PNL” și a anunțat convocarea Biroului Politic Național al partidului pentru adoptarea unei poziții oficiale.