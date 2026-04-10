Reuniune a „greilor”, în memoria lui Mircea Lucescu. L-au mai pomenit încă o dată: „Ne-a îngenuncheat pe toți!”

Dispariția lui Mircea Lucescu, petrecută pe 7 aprilie, a lăsat în urmă o durere profundă în lumea fotbalului și nu numai. La trei zile după acest moment, el a fost condus pe ultimul drum într-o ceremonie marcată de tristețe, dar și de respectul acordat unei figuri emblematice a sportului românesc.

Slujba de înmormântare a avut loc la Biserica Sfântul Elefterie, în prezența familiei, a apropiaților și a unor oameni din fotbal, iar înhumarea s-a desfășurat la Cimitirul Bellu, unde cei prezenți și-au luat rămas-bun.

Dintre apropiați, printre primii sosiți la Cimitirul Bellu s-au numărat Marius Șumudică, Ionuț Lupescu, Gheorghe Hagi și Ioan Andone, care au venit să își aducă omagiul la ceremonia de înmormântare. Prezenți alături de familie au mai fost și Mircea Rednic, Vasile Șiman, Dănuț Lupu, Gigi Nețoiu, Dorin Mateuț și George Copos.

„Ne-a îngenuncheat pe toți!”

Ioan Andone a transmis un mesaj plin de emoție, la scurt timp după ce și-a însoțit bunul prieten pe ultimul drum. Cel mai probabil într-un cadru formal, la masa de după înhumare, Andone a apărut într-o fotografie alături de unii dintre „tovarășii de generație” și buni prieteni, printre care, Gheorghe Hagi, Ioan Lupescu, Ioan Ovidiu Sabău, Mircea Rednic, Victor Hexan și Dorin Mateuț.

„O zi ce ne-a îngenuncheat pe toți. O despărțire doar fizica de Mircea Lucescu, pentru ca tuturor ne-a schimbat viata in bine la un moment dat. Ne-a oferit atâta căldură si va fi parte mereu din spiritul si poveștile noastre. Mie imi sfâșie vocea si sufletul plecarea ta…!”, a transmit Ioan Andone, pe Facebook, în ziua înmormântării lui Mircea Lucescu.