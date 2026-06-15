Admitere liceu 2026. Școala profesională dispare. Cum se face admiterea la liceele tehnologice

Admiterea la liceu în 2026 vine cu schimbări majore în învățământul tehnologic, desființarea școlii profesionale fiind cea mai importantă. Operatorii economici care susțin învățământul dual nu mai sunt obligați, pe de altă parte, să ofere la rândul lor o bursă cel puțin egală cu bursa tehnologică oferită de stat.

Pentru elevii care au absolvit gimnaziul și sunt interesați de admiterea la un liceu tehnologic, pentru că vor să învețe o meserie, lucrurile se întâmplă diferit din anul școlar 2026-2027. Școala profesională s-a desființat, iar admiterea are loc după reguli noi.

Toți elevii intră de acum la liceu, nemaiexistând statutul de „elev la profesională”, chiar dacă există posibilitatea întreruperii parcursului educațional după clasa a XI-a. Admiterea, pe de altă parte, nu se mai face prezentându-te cu dosarul direct la liceu (cum se întâmpla la școala profesională), ci, pentru a avea cele mai bune șanse să ocupi locul dorit, trebuie să susții probele examenului de Evaluare Națională (cei mai mulți dintre elevii admiși în anii trecuți la școala profesională nu susțineau examenul) și ulterior să completezi o fișă de înscriere pentru repartizarea computerizată, pentru că locurile la învățământul tehnologic se regăsesc în oferta liceelor care își selectează elevii pe baza repartizării computerizate.

Două calificări în patru ani de liceu

La completarea fișei de înscriere, elevii și părinții, asistați de diriginți, vor bifa, în cazul învățământului tehnologic, perechi de calificări, acestea acoperind Nivelul 3 și, respectiv, Nivelul 4 (care este atins de elevii care continuă liceul după clasa a XI-a).

În anii trecuți, elevii cu medii foarte mici sau care nu susțineau examenul puteau intra mult mai ușor la profesională. Din vara 2026, ierarhizarea pentru locurile din liceele tehnologice se face informatic, în funcție de media obținută la Evaluarea Națională.

Pot fi admiși în învățământul tehnologic și elevii care nu se prezintă la Evaluarea Națională, însă într-o etapă organizată după etapa I de repartizare computerizată și fiind luați în calcul pentru repartizarea pe locurile rămase neocupate după soluționarea situațiilor elevilor care au susținut Evaluarea Națională și care încă nu au fost admiși.

Învățământul dual a suferit și acesta modificări. Companiile interesate să pregătească specialiști în anumite domenii vor susține de acum clase de liceu tehnologic dual. Agenții economici care susțin astfel de clase pot în continuare să impună susținerea unor probe specifice de admitere, suplimentare (interviuri, teste de aptitudini etc.), stabilite împreună cu unitatea de învățământ. Legislația nu-i mai obligă, în schimb, pe operatorii economici să le asigure elevilor de la învățământul tehnologic dual și o bursă cel puțin egală cu bursa tehnologică oferită de stat (care se transferă de la școala profesională la liceu), lăsând la decizia acestora dacă o acordă sau nu.

Această schimbare, alături de modificarea procedurii de admitere, le îngreunează mult directorilor liceelor tehnologice procesul de recrutare, părinții elevilor fiind și mai greu de convins, de acum, să-și orienteze copiii către domeniul tehnologic.

Ce avantaje oferă învățământul tehnologic

Oferta liceelor tehnologice de la nivelul fiecărui județ se regăsește distinct pe site-ul fiecărui inspectorat școlar județean, o astfel de prezentare fiind o obligație legală. Tot acolo, dar și pe site-urile liceelor tehnologice, se regăsesc și informațiile despre eventuale etape suplimentare de selecție pentru clasele de învățământ tehnologic dual.

În broșura de pe site-ul Inspectoratului Școlar al Municipiului București (IȘMB) sunt prezentate câteva dintre avantajele generale pe care le oferă învățământul tehnologic.

Astfel, în cazul învățământului tehnologic de stat vei beneficia de:

- Pregătire practică la operatori economici parteneri sau în atelierele/laboratoarele școlii;

- Obținerea unei calificări pentru o angajare mai ușoară;

- Posibilitatea de a participa la diverse proiecte, olimpiade, concursuri școlare și conferințe.

În cazul învățământului liceal tehnologic dual vei beneficia de:

- Pregătire practică la operatori economici parteneri;

- Operatorul economic poate asigura burse pentru elevii performanți;

- Operatorul economic poate asigura alte avantaje în favoarea susținerii elevilor: masă de prânz, echipament de lucru, analize medicale, decontarea transportului, rechizite;

- Posibilitate de angajare la operatorul economic partener.

Ambele trasee – învățământ liceal tehnologic și învățământ liceal tehnologic dual – se pot finaliza cu clasa a XII-a/XIII-a, care oferă nivelul 4 de calificare (după susținerea unui examen de certificare). Elevii pot susține Bacalaureatul și se poți îndrepta către facultate sau, fără Bacalaureat, se pot înscrie în învățământul postliceal.

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Dacă aleg în schimb să se oprească după clasa a XI-a, obțin nivelul 3 de calificare (pentru asta vor susține un examen de certificare) și se pot angaja.

Filiera tehnologică le oferă elevilor posibilitatea să aleagă între trei profiluri majore: „Tehnic”, „Resurse naturale și protecția mediului” și „Servicii”.

În cazul în care sunt din București, în domeniul tehnic vor regăsi în oferta liceelor tehnologice specializări din domenii precum: Mecanică; Electromecanică; Electronică automatizări; Electric; Construcții, instalații și lucrări publice; Tehnici poligrafice; Producție media; Fabricarea produselor din lemn; Industria textilă-pielărie.

Tot în oferta liceelor tehnologice din București, la profilul „Resurse naturale și protecția mediului” sunt disponibile calificări/specializări din domenii precum: Protecția mediului; Chimie industrială; Agricultură; Industria Alimentară.

La profilul „Servicii”, liceele oferă pregătire în specializări din domenii precum: Comerț/Economic; Turism și alimentație; Estetică și igiena corpului omenesc.

În broșurile de pe site-urile inspectoratelor școlare se regăsesc atât informații generale despre admiterea în învățământul tehnologic/tehnologic dual cât și oferta fiecărui liceu în parte, în care domeniile de calificare sunt prezentate detaliat.

Cum are loc admiterea în învățământul tehnologic

Admiterea în învățământul tehnologic urmează, în linii mari, calendarul centralizat, bazat pe Evaluarea Națională, care presupune următoarele etape:

• 12 iunie 2026: Încheierea oficială a cursurilor pentru clasa a VIII-a;

• 22 - 25 iunie 2026: Desfășurarea probelor scrise de la Evaluarea Națională;

• 3 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale și depunerea contestațiilor;

• 9 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale și anunțarea ierarhiei absolvenților la nivel județean;

• 13 - 17 iulie 2026: Elevii și părinții completează fișele de înscriere cu opțiunile dorite (atât pentru teoretic, cât și pentru tehnologic/dual), asistați de profesorii diriginți;

• 22 iulie 2026: Are loc repartizarea computerizată oficială în învățământul liceal. Se afișează listele cu candidații admiși în unitățile de învățământ;

• 23 - 27 iulie 2026: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care elevii au fost repartizați, pentru că simpla repartizare nu înseamnă că elevul este înscris automat la liceul la care a fost repartizat, ci este nevoie de depunerea unui dosar și de completarea unei solicitări.

De menționat că pentru clasele din învățământul liceal tehnologic dual care necesită preselecții sau probe de aptitudini suplimentare cerute de operatorii economici parteneri examenele de selecție pot fi programate local în perioada 13-16 iulie 2026, înainte de procesarea fișelor finale.

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După susținerea probelor liceele publică listele cu elevii care au trecut aceste probe, iar notele/calificativele „Admis” sunt introduse în baza de date centralizată a Ministerului Educației.

În ziua repartizării computerizate, 22 iulie, calculatorul procesează fișa de opțiuni a elevului. Dacă pe fișă apare un cod de liceu tehnologic dual, calculatorul verifică instant dacă elevul are statusul „Admis” la proba din acea școală. Dacă da, și media de la Evaluarea Națională îi permite, elevul ocupă locul. Dacă elevul a fost „Respins” la probă, calculatorul sare peste acea opțiune și trece la următoarea de pe fișă.

O a doua șansă în august

Dacă după prima etapă de repartizare computerizată elevii nu au prins loc la liceu (se poate întâmpla în cazul unei medii mici, coroborat cu un număr insuficient de opțiuni înscris în fișa de înscriere), sau dacă din diverse motive nu au participat la prima etapă de repartizare, următoarea etapă are loc în iulie – august.

Etapa este dedicată celor care au rămas nerepartizați după prima sesiune, celor care nu au participat la repartizare/Evaluarea Națională sau celor care au fost corigenți și au promovat examenele în vară.

Calendarul repartizării din iulie-august începe cu afișarea locurilor rămase libere după prima etapă.

Iată care sunt pașii:

• 28 iulie 2026: Afișarea locurilor rămase libere după prima etapă.

• 11 - 13 august 2026: Înscrierea candidaților la inspectoratele școlare județene sau completarea unei noi fișe de opțiuni;

• 17 - 19 august 2026: Repartizarea efectivă a candidaților din etapa a doua de către comisiile județene de admitere.