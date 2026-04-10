Detalii emoționante de la slujba de înmormântare a lui Mircea Lucescu. „Păcat că toate aceste lucruri s-au spus acum, când nu mai este!”

Mircea Lucescu a trecut în neființă pe data de 7 aprilie, fiind înmormântat trei zile mai târziu, într-o atmosferă apăsătoare pentru familie și apropiați, dar demnă de o legendă.

Slujba de înmormântare a celui mai titrat antrenor din istoria României s-a desfășurat în această dimineață la Biserica Sfântul Elefterie, iar înhumarea a avut loc la Cimitirul Bellu.

Acesul în biserică și la locul de veci a fost restricționat pentru publicul larg, prezența la slujbă și la cimitir fiind permisă strict familiei și apropiaților celui care a fost „Il Luce”.

„Foarte multe distincții din partea Bisericii Ortodoxe Române!”

Dănuț Lupu (59 de ani), prezent la biserică, a dezvăluit detalii de la ceremonia de rămas bun pentru fostul selecționer al echipei naționale de fotbal a României. Fostul mijlocaș și elev al lui Mircea Lucescu a rămas complet surprins de atmosfera creată de preoți. A asociat momentul cu slujbele de la Roma, desfășurate în apropiere de Vatican.

„Cu ocazia asta am aflat că avea și foarte multe distincții din partea… nu neapărat sportive. Avea și din partea Bisericii Ortodoxe Române foarte multe distincții. Am înțeles că a ajutat la construirea bisericii de la Istanbul. Da, nu știu, păcat că toate aceste lucruri s-au spus acum când nu mai este.

Nu le știam nici noi, care eram apropiați de dânsul. Sincer, atât de mulți preoți am mai văzut, datorită faptului că sunt catolic, doar la Roma. Doar acolo am mai văzut așa ceva. Deci am rămas foarte surprins de câți preoți au făcut această minunată slujbă!”, a declarat Dănuț Lupu, după finalul slujbei de la biserica Sfântul Elefterie, conform prosport.ro.