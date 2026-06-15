Senatorul USR Ștefan Pălărie, la Interviurile Adevărul de la ora 12:00

Senatorul USR Ștefan Pălărie este invitatul ediției de luni, 15 iunie, la Interviurile Adevărul, într-un moment de maximă tensiune pe scena politică, după desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru de către președintele Nicușor Dan.

Interviul va aborda perspectivele formării noului Guvern, șansele premierului desemnat de a obține susținerea Parlamentului și poziția USR în actualul context politic.

Invitația vine la doar câteva ore după ce Biroul Național al USR a adoptat în unanimitate o rezoluție prin care formațiunea refuză să susțină Guvernul Adrian Veștea. Totodată, liderul USR, Dominic Fritz, a avertizat că desemnarea noului premier ar putea genera tensiuni majore în interiorul PNL, existând inclusiv riscul unei scindări a partidului.

Care sunt motivele opoziției USR față de noua formulă guvernamentală? Ce șanse are Adrian Veștea să obțină votul de învestitură? Și ce soluții vede USR pentru depășirea actualului blocaj politic?

Răspunsurile, de la ora 12:00, la Interviurile Adevărul.