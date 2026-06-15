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Senatorul USR Ștefan Pălărie, la Interviurile Adevărul de la ora 12:00

Un fost comandant NATO îl acuză pe Adrian Veștea că a blocat proiecte care care au afectat mobilitatea militară la Cincu

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Generalul în rezervă Dorin Toma, fost comandant al Comandamentului Diviziei Multinaționale Sud-Est a NATO în perioada 2022-2025, îl acuză pe noul premier desemnat Adrian Veștea de management defectuos. Într-o postare publicată pe Facebook el critică modul în care au fost gestionate proiectele de infrastructură necesare accesului către poligonul militar de la Cincu, în mandatele lui Veștea la șefia Consiliului Județean Brașov și la Ministerul Dezvoltării.

Dorin Toma reclamă întârzieri ale unor proiecte de infrastructură militară. FOTO: Facebook
Dorin Toma reclamă întârzieri ale unor proiecte de infrastructură militară. FOTO: Facebook

Toma susține că din cauza blocajelor timp de patru ani, trupele aliate și tancurile franceze Leclerc au fost forțate să ocolească sute de kilometri în drum spre poligonul Cincu. Asta ar fi provocat o criză diplomatică în care au intervenit oficial ambasadorii Franței, Belgiei și Luxemburgului.  Postarea a fost comentată și de Theodor Paleologu, care a scris: „Cunosc situația. Aveți dreptate”.  

Cu multă surprindere am aflat despre noua desemnare pentru funcția de prim-ministru al României. Din nefericire, atât pentru Comandamentul NATO pe care l-am condus în perioada 2022-2025, cât și pentru contingentele detașate în România de diferite state aliate, eforturile de a asigura accesul și mobilitatea militară în zona poligonului Cincu s-au lovit (...) de dezinteresul și managementul defectuos al Consiliului Județean Brașov și al Ministerului Dezvoltării. Ambele instituții au fost conduse în acest interval de timp de persoana nou desemnată”, a scris acesta despre Adrian Veștea.

Podul de la Voila și rutele ocolitoare folosite de convoaiele NATO

Potrivit lui Dorin Toma, proiectul de demolare și construire a noului pod peste râul Olt, în zona localității Voila, aflat în responsabilitatea Consiliului Județean Brașov și finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL), a fost întârziat mai bine de patru ani.

În acest interval, susține fostul comandant NATO, convoaiele militare au fost nevoite să utilizeze rute alternative prin județul Sibiu sau pe drumuri secundare din Țara Făgărașului, ceea ce a generat costuri logistice și întârzieri.

Convoaiele grele au fost obligate să circule prin județul Sibiu sau pe alte trasee secundare din Țara Făgărașului, adăugând zeci de kilometri și ore bune de întârziere la fiecare transport”, afirmă el.

Toma mai susține că ani la rând, militarii români și cei ai NATO au folosit un traseu improvizat, care traversa râul Olt pe barajul unei hidrocentrale, sub restricții de tonaj.

Din acest motiv, echipamentele grele ale NATO (cum ar fi tancurile Leclerc ale armatei franceze) nu au putut trece pe aici, fiind forțate să ocolească zeci sau chiar sute de kilometri prin alte județe”, a scris acesta.

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Fostul comandant NATO afirmă că problemele de infrastructură au afectat și comunitățile locale din zonă.

Locuitorii din zonă au protestat de-a lungul întregii perioade și s-au simțit abandonați de autorități în mijlocul unui tranzit militar masiv, pe care infrastructura locală nu îl putea susține”, a scris Dorin Toma.

Acesta susține că degradarea unor drumuri și poduri a alimentat nemulțumirea localnicilor. „Îmi aduc aminte starea deplorabilă a unui pod de pe acest drum comunal, pe care localnicii au ajuns, la un moment dat, să îl blocheze”, a adăugat el.

Solicitări repetate înaintea exercițiilor NATO

Dorin Toma mai susține că, înaintea exercițiilor DACIAN SPRING 25 și DACIAN FALL 25, au fost făcute numeroase demersuri către autoritățile centrale și locale pentru amenajarea unor sectoare de drum și a unor podețe din județele Brașov și Sibiu, necesare accesului trupelor către facilitățile de instruire.

Situația a fost atât de critică încât ambasadorii Franței, Belgiei și Luxemburgului au fost nevoiți să intervină oficial pe lângă Guvernul României pentru a solicita repararea de urgență a acestei infrastructuri de importanță tactică”, a scris fostul comandant NATO.

În aceeași postare, acesta afirmă că modernizarea drumului județean DJ 104 și alte investiții necesare pentru mobilitatea militară în zonă nu s-au concretizat, în ciuda existenței unor planuri și documentații tehnice.

Toma mai susține că inclusiv proiecte de utilități necesare în zona bazei militare au rămas blocate în proceduri birocratice.

La finalul mesajului, fostul comandant critică ritmul investițiilor în infrastructura necesară mobilității militare.

Se discută mult despre mobilitatea militară și despre dezvoltarea rețelei secundare de drumuri (...), însă faptele demonstrează că se face prea puțin”, a afirmat acesta.

Mesajul se încheie cu o critică la adresa autorităților implicate în gestionarea acestor proiecte: „Prin lipsa totală de interes a unor astfel de personaje care au avut în mână și autoritatea, și fondurile necesare, autoritățile române sabotează, în fapt, efortul colectiv de implementare a planurilor NATO și a celor naționale”.

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