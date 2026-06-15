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Senatorul USR Ștefan Pălărie, la Interviurile Adevărul de la ora 12:00

Trump a vorbit la telefon cu Putin. Kremlinul susține că liderul american este dispus să influențeze Kievul și aliații europeni

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Război în Ucraina
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Președintele american Donald Trump a purtat duminică, 14 iunie, o convorbire telefonică cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Potrivit versiunii prezentate de Moscova, discuția a vizat războiul din Ucraina, relațiile bilaterale și situația internațională, iar Trump și-ar fi exprimat disponibilitatea de a influența atât Kievul, cât și partenerii europeni ai Statelor Unite.

Vladimir Putin și DOnald trump în Alaska/FOTO:AFP
Vladimir Putin și DOnald trump în Alaska/FOTO:AFP

Informațiile au fost făcute publice de Iuri Ușakov, consilier al președintelui rus, citat de agenția de presă TASS. Potrivit acestuia, convorbirea dintre cei doi lideri ar fi durat aproximativ 55 de minute.

Ușakov a afirmat că Putin l-a felicitat pe Trump cu ocazia aniversării sale și că liderul american ar fi fost „emoționat” de gest. Consilierul Kremlinului a susținut, de asemenea, că Putin a fost primul lider străin care l-a contactat pe Trump în acea zi.

Discuții despre Ucraina și noi contacte între Washington și Moscova

Potrivit părții ruse, cei doi lideri au abordat și conflictul din Ucraina. Trump ar fi reiterat necesitatea încetării ostilităților, în timp ce Putin și-a prezentat poziția privind evoluția războiului.

Consilierul Kremlinului a mai declarat că s-a convenit ca emisarii speciali ai președintelui american, Steve Witkoff și Jared Kushner, să efectueze în perioada următoare o nouă vizită în Rusia pentru continuarea dialogului.

În același context, Putin i-ar fi transmis lui Trump că, dacă președintele ucrainean Volodimir Zelenski dorește o întâlnire directă, aceasta ar putea avea loc la Moscova.

Kremlinul: Loviturile Kievului nu schimbă situația de pe front

Iuri Ușakov a mai afirmat că liderul rus i-a transmis omologului său american că atacurile lansate de Ucraina asupra unor obiective pe care Moscova le consideră infrastructură civilă nu vor influența evoluția operațiunilor militare.

Până în acest moment, Casa Albă nu a publicat un comunicat oficial privind conținutul convorbirii și nu a confirmat declarațiile făcute de reprezentanții Kremlinului.

Zelenski a discutat, la rândul său, cu Trump

Convorbirea dintre Trump și Putin a avut loc în aceeași zi în care liderul de la Casa Albă a discutat telefonic și cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Ulterior, Zelenski a anunțat că a convenit cu Trump să aibă o întâlnire în marja summitului G7, unde cei doi lideri urmează să discute despre sprijinul acordat Ucrainei și despre perspectivele unei soluții diplomatice pentru încheierea conflictului.

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