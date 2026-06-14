Analiză Avertisment de la Oxford: „Asistăm la o dinamică periculoasă”. Corneliu Bjola compară manevrele lui Nicușor Dan cu tacticile lui Carol al II-lea

Desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, fără o consultare prealabilă cu conducerea PNL, a generat controverse care depășesc calculele parlamentare ale momentului. Corneliu Bjola, profesor de Studii Diplomatice la Colegiul St. Cross al Universității Oxford, susține, într-o analiză pentru „Adevărul”, că România traversează o perioadă de tensiuni politice care ridică semne de întrebare cu privire la funcționarea mecanismelor democratice și la raportul dintre președinte și partidele politice.

Președintele Nicușor Dan a anunțat duminică dimineață, într-o declarație de presă susținută la Palatul Cotroceni, desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, după ce Eugen Tomac a renunțat la mandatul de formare a guvernului primit pe 4 iunie.

Prim-vicepreședinte al PNL și fost ministru al Dezvoltării, Adrian Veștea a acceptat nominalizarea fără un mandat explicit din partea conducerii partidului, decizie care a generat reacții critice în interiorul formațiunii, inclusiv din partea liderului liberal Ilie Bolojan.

„Încercarea de a impune unui partid un premier din rândurile sale, fără a avea măcar o consultare prealabilă și după toate deciziile luate în unanimitate de forurile partidului, încalcă orice principiu de colaborare politică loială”, a transmis Ilie Bolojan.

„Exact tipul de politică de culise pe care o condamna în campanie”

Corneliu Bjola vede o contradicție între mesajele care au stat la baza campaniei electorale a lui Nicușor Dan și deciziile politice din prezent.

„Mă tem că asistăm la un moment de inflexiune politică deosebit de grav. Președintele practică astăzi exact tipul de politică de culise pe care o condamna în campanie, când promitea un nou contract social întemeiat pe respectarea cuvântului dat și pe respingerea virajelor de 180 de grade imediat după câștigarea alegerilor. Explica atunci foarte clar că ascensiunea extremismului și polarizarea societății sunt consecința modului în care statul a fost condus și a rupturii dintre elita politică și cetățeni. Astăzi, prin jocurile de culise pe care le patronează, riscă să devină parte a exact aceleiași probleme”, afirmă Corneliu Bjola.

În opinia sa, miza depășește stabilitatea unui viitor cabinet și vizează însăși credibilitatea proiectului politic care a stat la baza victoriei electorale a actualului președinte.

„Pericolul nu constă doar în posibilitatea apariției unui guvern instabil. Miza este mult mai mare: erodarea credibilității singurului lider care a reușit, după anularea alegerilor din 2024, să coaguleze un front democratic anti-extremist. Dacă președintele care a câștigat pe o platformă de integritate și de ruptură cu «sistemul» începe să practice aceeași combinatorică de culise, mesajul transmis electoratului este că nu există, în realitate, nicio alternativă la cinismul politic. Iar acest lucru alimentează exact radicalizarea pe care pretinde că vrea să o combată”, susține profesorul de Studii Diplomatice.

Paralelă cu Carol al II-lea

Corneliu Bjola consideră că cea mai problematică evoluție din acest moment este tentativa de reconfigurare a echilibrelor interne din PNL prin susținerea lui Adrian Veștea.

„Cea mai gravă mișcare din acest moment este tentativa de a fractura PNL prin promovarea unor lideri de rang secund, convenabili Cotroceniului, dar lipsiți de legitimitate internă. Operațiunea amintește, inevitabil, de practicile lui Carol al II-lea. În anii '30, regele a slăbit deliberat sistemul de partide prin încurajarea facțiunilor minoritare, stimularea disidențelor și promovarea propriilor favoriți, cu scopul de a transforma partidele istorice în simple extensii ale voinței sale. Ulterior, după experiența guvernării Tătărescu, Carol a mers și mai departe, numindu-l prim-ministru pe Octavian Goga, liderul unui partid clasat pe locul patru în alegeri, folosind acel guvern minoritar drept rampă de lansare pentru lovitura de stat din februarie 1938, suspendarea Constituției și instaurarea dictaturii regale”, afirmă Bjola.

Mizele din spatele desemnării lui Adrian Veștea. Cum vrea Nicușor Dan să blocheze anticipatele și să izoleze AUR

Profesorul precizează însă că paralela istorică are limitele sale.

„Nu suntem în acel punct și nu trebuie forțată analogia. Totuși, linia de forță este clară: atunci când șeful statului își consolidează influența prin slăbirea deliberată a partidelor și prin promovarea unor lideri «de buzunar», în afara voinței propriilor organizații, intrăm într-o dinamică periculoasă de personalizare a puterii”, avertizează profesorul de la Oxford.

Dincolo de disputa politică, Corneliu Bjola spune că există și o serie de întrebări legate de funcționarea instituțiilor cu atribuții în domeniul securității naționale.

„Nu avem încă toate datele pentru a înțelege ce se petrece în spatele scenei. Totuși, o serie de episoade ridică semne de întrebare: gestionarea dosarului Georgescu, prelungirea repetată a interimatului la conducerea serviciilor de informații, lipsa unor clarificări convingătoare privind alegerile din noiembrie 2024, întârzierile și contradicțiile instituționale pe teme de securitate, incapacitatea demonstrată de a răspunde adecvat la incidentele cu drone și ignorarea aproape completă a dimensiunii războiului hibrid. Privite împreună, aceste elemente sugerează existența unor tensiuni și disfuncționalități serioase în interiorul aparatului de securitate al statului, pe care Președinția fie nu le mai poate controla, fie nu reușește să le gestioneze eficient”, afirmă acesta.

Riscul unui „carlism reambalat”

Concluzia profesorului este că pericolul nu vine dintr-o ruptură bruscă a ordinii democratice, ci din acumularea unor practici care pot duce la concentrarea treptată a puterii.

„Pericolul cel mai mare nu este că mâine se va instaura o dictatură. Pericolul este că, pas cu pas, se coagulează un regim personalist «soft»: un președinte ales pe o platformă reformistă, care își justifică toate compromisurile cu «sistemul» prin necesitatea apărării orientării «occidentale» și a blocării extremismului, în timp ce efectele concrete ale acțiunilor sale subminează tocmai aceste obiective. Carol al II-lea și-a justificat la rândul său concentrarea puterii prin argumentul salvării democrației de haosul partidelor și de extremisme. Rezultatul a fost însă decredibilizarea completă a regimului democratic și deschiderea drumului către decenii de autoritarism și totalitarism”, afirmă Corneliu Bjola.

Când i-a propus Nicușor Dan lui Adrian Veștea să fie premier: i-a dat peste cap planul de a pleca pe Muntele Athos

În opinia sa, o ieșire din această situație este posibilă, însă presupune o schimbare de abordare a președintelui Nicușor Dan.

„Singurul gest cu adevărat responsabil ar fi o pauză de reflecție și recalibrare. Președintele ar trebui să se distanțeze de cercul yes-menilor și al consilierilor din umbră care întrețin retorica anti-partide, să abandoneze orice tentativă de fragmentare a PNL, să respingă explicit orice folosire politică a justiției sau a serviciilor de informații și să reia dialogul cu societatea civilă. Aceasta presupune asumarea publică a greșelilor de până acum și reancorarea mandatului în promisiunile care i-au adus victoria, nu în calcule de supraviețuire politică și în logica fatalistă a lui «nu există altă soluție»”, conchide profesorul de Studii Diplomatice de la Universitatea Oxford.