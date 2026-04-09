LIVE TEXT Ultima zi la căpătâiul lui Mircea Lucescu pe Arena Națională. Ilie Bolojan a fost la stadion, sunt așteptați miliardarii de la Șahtior Donețk și Dinamo Kiev

Supoterii și foștii elevi îi mai pot aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu (80 de ani) doar astăzi, în intervalul 10:00-20:00, perioadă în care sicriul cu corpul neînsuflețit se va afla la „Arena Națională”.

UPDATE Ilie Bolojan, la căpătâiul lui Mircea Lucescu

Premierul Ilie Bolojan a ajuns și el la stadion, puțin după ora 10:00, pentru a-și lua rămas bun de la Mircea Lucescu. Acesta s-a salutat cu Răzvan Lucescu și a schimbat câteva cuvinte cu antrenorul lui PAOK. Așa cum au anunțat, foștii mari jucători ai Universității Craiova și-au făcut apariția la sicriul lui Mircea Lucescu. Rodion Cămătaru, Aurel Țicleanu și Silviu Lung Sr. au fost primii reprezentanți ai Craiovei Maxima care au ajuns la Arenă, în jurul orei 10:15.

UPDATE Lucescu, omagiat în Portugalia

În afara celor două meciuri din Liga Campionilor, Barcelona - Atletico Madrid 0-1 și PSG - Liverpool 2-0, și la partida de Liga Europa, Sporting Braga - Betis Sevilla 1-1, din sferturile de finală, s-a ținut un moment de regulere. Imaginea lui „Luce” a fost proiectată pe tabela aflată pe o colină (se știe faptul că la stadionul din Braga lipsește o peluză).