Foștii șefi ai Jandarmeriei acuzați de violențele din 10 august 2018 au fost achitați. Decizia Tribunalului Militar

Tribunalul Militar București a decis luni, 15 iunie achitarea foștilor șefi ai Jandarmeriei Române și a altor cadre ale instituției judecate pentru intervenția forțelor de ordine la protestul din 10 august 2018 din Piața Victoriei. Decizia vine cu doar câteva luni înainte de termenul de prescriere a faptelor, în octombrie 2026.

Printre cei judecați în acest dosar s-au aflat Sebastian Cucoș, fost inspector general al Jandarmeriei Române, Cătălin Sindile, fost prim-adjunct al inspectorului general, și Laurențiu Cazan, fost adjunct al Jandarmeriei Capitalei. Aceștia erau acuzați de abuz în serviciu pentru modul în care au coordonat intervenția forțelor de ordine împotriva protestatarilor din Piața Victoriei.

Potrivit anchetatorilor, cei trei au avut roluri-cheie în operațiunea care a dus la dispersarea mulțimii prin utilizarea gazelor lacrimogene, a grenadelor cu efect acustic și a altor mijloace de intervenție. Procurorii solicitaseră pedepse cu executare pentru Sebastian Cucoș și Cătălin Sindile, iar pentru Laurențiu Cazan o pedeapsă cu suspendare.

Decizia instanței a fost pronunțată după ce, la termenul din 11 iunie, magistrații au amânat verdictul, invocând necesitatea unui timp suplimentar pentru deliberare.

Dosarul „10 August” a vizat intervenția jandarmilor la protestul din 10 august 2018, unul dintre cele mai ample manifestații antiguvernamentale din România postdecembristă. Potrivit rechizitoriului și expertizelor tehnice realizate de specialiști ai Ministerului Apărării Naționale, în timpul operațiunii au fost folosite 63 de grenade de mână cu efect acustic, 489 de grenade lacrimogene și 316 cartușe cu efect iritant-lacrimogen.

Conform documentelor din dosar, utilizarea acestor mijloace a provocat răni și arsuri unor participanți la protest, sute de persoane având nevoie de îngrijiri medicale.

Ancheta a fost reluată după ce dosarul fusese inițial clasat. Redeschiderea cercetărilor a fost obținută în instanță de Ioan Crăciuneanu, una dintre persoanele care au reclamat violențele din Piața Victoriei.

Hotărârea Tribunalului Militar București nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.