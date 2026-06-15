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Produsul din aproape orice casă pe care oncologii recomandă să-l eviți: e asociat cu riscul de cancer

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Balsamurile parfumate de rufe, folosite de milioane de oameni pentru haine mai moi și mai parfumate, sunt privite cu tot mai multă prudență de unii medici oncologi. Specialiști din Statele Unite avertizează că anumite substanțe chimice eliberate de aceste produse ar putea crește expunerea organismului la compuși considerați potențial periculoși pentru sănătate.

Produsul din casă pe care medicii oncologi recomandă să-l eviți. FOTO Shutterstock
Produsul din casă pe care medicii oncologi recomandă să-l eviți. FOTO Shutterstock

Produsele destinate parfumării și înmuierii rufelor se numără printre cele mai utilizate articole de uz casnic. Cu toate acestea, mai mulți medici oncologi atrag atenția că unele dintre ingredientele folosite în fabricarea lor pot ridica semne de întrebare în ceea ce privește siguranța pe termen lung.

Specialiști citați de publicația americană Parade susțin că problema nu este reprezentată de o utilizare ocazională, ci de expunerea repetată și de lungă durată la anumite substanțe care pot rămâne impregnate în haine și lenjerii.

„Cancerul nu apare din cauza folosirii unei singure dată a unui produs. De regulă, este rezultatul unei combinații de factori care acționează de-a lungul anilor, inclusiv predispoziția genetică, stilul de viață și expunerile din mediu”, explică medicul oncolog Krushangi Patel.

De ce sunt vizate balsamurile de rufe

Potrivit medicilor, principalele îngrijorări sunt legate de parfumurile sintetice utilizate în aceste produse. Producătorii nu sunt obligați întotdeauna să dezvăluie toate substanțele incluse în categoria generică „parfum” sau „fragrance”, ceea ce face dificilă evaluarea exactă a riscurilor.

Oncologul Mohamad Khair F. Khasawneh avertizează că unele produse parfumate pot elibera compuși organici volatili (VOC), mai ales atunci când sunt încălzite în uscător.

Printre substanțele identificate în unele cercetări se numără acetaldehida și benzenul, compuși care au fost asociați în literatura științifică cu un risc crescut de cancer în anumite condiții și la niveluri suficiente de expunere.

Medicii subliniază însă că simpla utilizare a unui balsam de rufe nu înseamnă automat apariția cancerului.

„Folosirea obișnuită a acestor produse nu cauzează în mod direct cancer. Riscul depinde de cantitate, frecvență și durata expunerii”, precizează Patel.

Substanțele pot rămâne pe haine

O altă preocupare a specialiștilor este faptul că balsamurile sunt concepute să rămână pe țesături după spălare, spre deosebire de detergent, care este eliminat în mare parte prin clătire.

Astfel, expunerea poate continua prin contactul permanent al pielii cu hainele și lenjeria de pat, dar și prin inhalarea vaporilor și a parfumurilor eliberate în locuință.

„Există două căi principale de expunere: inhalarea și absorbția prin piele. Aceste produse sunt concepute să rămână în fibrele textile”, explică medicul Khasawneh.

Ce alternative recomandă specialiștii

Medicii spun că cea mai simplă soluție este renunțarea la balsamurile de rufe și la foile parfumate pentru uscător, însă există și alternative considerate mai sigure.

Printre acestea se numără:

  • bilele din lână pentru uscător, care reduc electricitatea statică și înmoaie hainele;
  • o jumătate de cană de oțet alb adăugată la ciclul de clătire;
  • produse fără parfum sau pe bază de ingrediente vegetale;
  • bile din folie de aluminiu folosite în uscător pentru reducerea electricității statice.

Medicii sfătuiesc că nu trebuie să intrați în panică

Specialiștii insistă că informațiile despre potențialele riscuri nu ar trebui să provoace teamă, ci să îi ajute pe oameni să facă alegeri informate.

„Scopul nu este să trăim cu anxietate, ci să reducem expunerile inutile atunci când este posibil. Nu este un motiv de regret pentru cei care au folosit astfel de produse până acum, ci o oportunitate de a lua decizii mai informate pentru viitor”, afirmă oncologul Tracy Proverbs-Singh.

Experții amintesc că nu există o modalitate de a elimina complet contactul cu substanțele chimice din mediul înconjurător, însă reducerea expunerilor care pot fi controlate reprezintă un pas important pentru protejarea sănătății pe termen lung.

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