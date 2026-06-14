Băsescu apără decizia lui Nicușor Dan de a-l desemna pe Veștea premier, dar îi reproșează o greșeală. Ce îi transmite lui Bolojan

Fostul președinte al României Traian Băsescu consideră că nominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier este o soluție corectă în lipsa unor alternative venite din partea partidelor și crede că noul guvern are șanse reale de a trece de Parlament.

„Cred că președintele a procedat corect în lipsa unor soluții care să vină de la partide”, a declarat Băsescu la Digi24, apreciind că desemnarea lui Veștea a venit într-un moment de blocaj politic prelungit.

În opinia fostului șef al statului, cheia învestiturii ține de poziția PNL.

„Dacă liberalii ajută guvernul Veștea, o să treacă. Bolojan trebuie să aibă maturitate, să nu se spargă partidul. Cel mai important lucru este că nu avem guvern”, a spus Băsescu.

Băsescu spune că președintele a fost împins la limită

Băsescu a susținut că decizia lui Nicușor Dan trebuie analizată în contextul presiunii exercitate de lipsa unei majorități politice funcționale și a celor peste 40 de zile fără guvern.

„Președintele are ca prioritate să dea țării un guvern. Ce ați văzut este limita la care l-au adus partidele”, a afirmat fostul președinte.

Traian Băsescu a precizat că desemnarea lui Veștea nu încalcă Constituția, deși ar fi existat o problemă de comunicare politică.

„Nu a greșit din punct constituțional, ci din punct de vedere al relațiilor interumane. Putea să îl informeze pe Bolojan”, a explicat Băsescu.

Fostul șef de stat a respins ideea că șeful statului ar fi urmărit ruperea PNL, explicând că presiunea principală este legată de deblocarea guvernării, nu de calcule interne de partid.

Șansele guvernului și riscurile politice

Fostul președinte a subliniat că lipsa unui executiv funcțional implică riscuri majore, inclusiv pierderi de fonduri europene.

„Suntem într-o situație în care vom pierde bani din PNRR, iar lipsa guvernului agravează lucrurile”, a avertizat acesta.

Traian Băsescu consideră că există șanse ca guvernul Veștea să fie votat chiar în cursul săptămânii viitoare, dacă partidele ajung la un acord politic.

„Nu a greșit din punct constituțional, ci din punct de vedere al relațiilor interuma

În același timp, fostul șef al statului nu exclude un scenariu de escaladare a tensiunilor politice, inclusiv o tentativă de suspendare a președintelui Nicușor Dan.

Băsescu a criticat dur clasa politică pentru riscul de a genera o criză și mai profundă:

„Nu m-ar mira să ajungem în situația în care să nu avem nici premier, nici președinte”.