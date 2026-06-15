Video «Vă rog, ajutați-mă!» O adolescentă se prăbușește la pământ, în timp ce prietenele fug: „Un semnal de alarmă”

O adolescentă din comuna Florești, județul Cluj, s-a prăbușit la pământ duminică, 14 iunie, după ce i s-ar fi făcut rău. O martoră a povestit pe rețelele de socializare că, atunci când s-a dus să o ajute pe tânără, care era însoțită de prietenele ei, acestea au luat-o la fugă. Internauții pun situația pe seama consumului de droguri, însă până în prezent nu sunt cunoscute detalii care să confirme această ipoteză.

Sursă video: Facebook/Simona Tothazan

„Un semnal de alarmă pe care nu mai avem voie să îl ignorăm! În această seară, în jurul orei 20:00, am fost martoră la o situație care m-a întristat profund și care ar trebui să ne pună pe toți pe gânduri”, a transmis autoarea postării.

Aceasta povestește cum una dintre adolescentele care se plimbau în zona unui parc din comună a căzut la pământ și cerea ajutor.

„Spunea cu voce rugătoare: «Vă rog, așteptați-mă! Vă rog, ajutați-mă!» La început am crezut că este o glumă sau o joacă între adolescente, însă situația s-a repetat. Tânăra cădea, se ridica cu greu, apoi cădea din nou.”

„Am întrebat și celelalte fete cum o cheamă, iar acestea au spus că nu o cunosc”

Femeia adaugă că a coborât ulterior din casă și a mers la ea pentru a încerca să o ajute, însă copila s-a speriat și i-a spus că vrea să ajungă la apartamentul unei prietene. Aceasta a descris comportamentul tinerei drept unul „confuz”.

„Am întrebat și celelalte fete cum o cheamă, iar acestea au spus că nu o cunosc. Eram pregătită să sun la 112, însă tânăra a luat-o la fugă. După câteva momente a căzut din nou. Din păcate, nu am putut oferi o locație exactă pentru ca echipajele să o poată găsi rapid.

Nu știu ce s-a întâmplat cu această fată și sper din suflet să fie în siguranță și să fi ajuns acasă, alături de părinții ei. Însă ceea ce am văzut în această seară este încă un semnal de alarmă cu privire la o problemă care ia amploare și pe care prea mulți aleg să o ignore: consumul de droguri în rândul tinerilor.”

Martora a transmis și un mesaj de avertizare pentru părinți:

„Dragi părinți, fiți atenți la copiii voștri! Vorbiți cu ei, petreceți timp împreună, observați-le comportamentul, cercul de prieteni și schimbările care apar în viața lor. Drogurile nu mai sunt o problemă îndepărtată, pe care o vedem doar la televizor. Sunt printre noi, pe străzile orașelor noastre, iar victimele sunt din ce în ce mai tinere».

Nu este suficient să ne revoltăm doar atunci când vedem tragedii la știri. Avem nevoie de mai multă implicare din partea autorităților, a școlilor, a comunității și a fiecăruia dintre noi. Fiecare copil pierdut în fața acestui fenomen este o dramă pentru o familie și un eșec pentru întreaga societate.

Sper ca tânăra pe care am întâlnit-o în această seară să fie bine. Iar dacă această postare va face măcar un părinte să fie mai atent la copilul său, atunci merită să fie citită și distribuită.”

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„Am aflat că tânăra care m-a îngrijorat în acea seară este bine”

Martora a revenit ulterior cu o altă postare, în care a transmis că mama uneia dintre adolescente i-a spus că tânăra a cărei stare i-a stârnit îngrijorarea este bine și a ajuns acasă în siguranță.

„Aceasta este vestea pe care am sperat să o primesc încă din momentul în care am făcut publică situația. Singurul meu scop a fost să mă asigur că persoana respectivă este în regulă și că, dacă este nevoie, poate fi identificată și ajutată de familie sau de cei apropiați”.

Aceasta a adăugat că cel mai important lucru este că tânăra este bine și a îndemnat părinții să petreacă mai mult timp cu copiii lor, să îi asculte și să fie atenți la mediul în care aceștia își petrec timpul.

Internauții: „E trist ceea ce se întâmplă cu acești copii”

Postarea s-a viralizat și a stârnit numeroase dezbateri în mediul online. În timp ce unii internauți au criticat-o pe autoarea postării, acuzând-o că a filmat incidentul în loc să intervină, deși aceasta a susținut că a încercat să ajute, alții au speculat că episodul ar fi avut legătură cu consumul de droguri.

„E trist ceea ce se întâmplă cu acești copii ...sper că fata este bine și a ajuns acasă”, a transmis o femeie.

„Am distribuit! Extrem de grav”, a concluzionat o altă persoană.

„Sigur era drogată sau beată.. Păcat... Dar nimeni nu îți pune cu forța să o faci”, a declarat o internaută.

Un alt internaut a afirmat că „toată lumea se gândește la droguri”

„Putea fi un dezechilibru cauzat de vreun vertij periferic/central, AVC, tumoră etc. Sunt indignată că fetele alea n-au ajutat-o (chiar dacă era vorba despre un drog sau alcool)”, a spus aceasta.