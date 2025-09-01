Chivu, imaginea disperării și a neputinței. Detaliul observat de italieni aduce aminte de Hagi, varianta 2001

Partida Inter - Udinese 1-2 este disecată de presa italiană, obișnuită să facă observații de ordin tehnic în legătură cu formațiile importante din Serie A. Iar echipa lui Cristian Chivu (44 de ani), aflat la primul eșec în noul sezon, este un „grande”, fiind vicecampioana Europei și a Italiei.

„Să începem cu apărarea. O fantomă bătrână s-a întors să-i bântuie pe nerazzurri după ce i-a chinuit deja anul trecut (și în repetate rânduri). Bisseck este în boxa acuzaților, vinovat că i-a permis lui Atta să șuteze de la marginea careului. Întrebarea obligatorie: de ce a așteptat?”, scrie prestigioasa publicație „La Gazzetta dello Sport”.

„Un alt punct privește atacul. Chivu, după ce a încercat și el un 3-4-2-1 în repriza a doua, a terminat cu un 4-2-4 neobișnuit și toți atacanții pe teren: Lautaro, Thuram, Bonny și Esposito, care au intrat foarte bine. „Am încercat tot ce am putut pentru a egala”, a explicat Chivu la conferința de presă.

Tactica de a arunca pe teren toți atacanții i-a aparținut prima oară lui Gică Hagi, pe când era selecționerul României, în 2001, la „returul” barajului cu Slovenia, pentru Cupa Mondială din 2002 din Coreea de Sud și Japonia, calificare ratată de tricolori la mustață.

În ultimele 15 mnute, România a avut o formulă ultraofensivă, evoluând într-un sistem 4-1-5. În teren erau, în același timp, Adrian Mihalcea, Daniel Pancu, Adrian Ilie, Marius Niculae și Ionel Ganea. Manșa a doua s-a terminat cu scorul de 1-1. În tur, Slovenia a învins cu 2-1.