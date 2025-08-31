Răzvan Sava i-a dat lovitura de grație lui Cristi Chivu. Inter, bătută acasă de modesta Udinese

După 5-0 cu Torino la debutul în Serie A, echipa italiană de fotbal Inter Milano s-a prăbușit duminică seară, pierzând acasă, scor 1-2, cu Udinese, formație care l-a avut titlular pe portarul Răzvan Sava (23 de ani), adus de la CFR Cluj.

Formația lui Cristi Chivu (44 de ani) a condus cu 1-0, după ce olandezul Dumfries a deschis scorul în minutul 17. Până la pauză, Davis (penalty, 29) și Atta (40) au întors rezultatul.

După pauză, Inter a avut un gol anulat pentru ofsaid la Dimarco, însă nu a găsit drumul spre gol, căile fiindu-i blocate de un Sava excelent. Este primul eșec pentru Chivu în noul sezon.

Tot duminică, într-un alt meci din runda a doua din Serie A, Genoa a pierdut acasă, 0-1 cu Juventus. A decis reușita sârbului Dusan Vlahovic (73).

Titular la „grifoni”, Nicolae Stanciu (32 de ani), căpitanul naționalei, a evoluat timp de 65 de minute.

După două runde, Napoli, Juventus, Cremonese și AS Roma sunt singurele cu maximum de puncte în Serie A.