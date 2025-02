Fostul căpitan al naționalei Cristi Chivu este, la 44 de ani, un antrenor fără echipă, iar de curând a intrat în echipa de imagine a operatorului de pariuri sportive Superbet, din care mai fac parte nume precum Florin Răducioiu, Ilie Dumitrescu sau Gică Craioveanu.

Cristi Chivu a recunoscut că este fumător de 25 de ani și a povestit despre cum a început să aibă acest viciu. Ulterior, fostul mare fundaș central a declarat că nu a fumat niciodată alături de Gică Hagi și de Gică Popescu, încă liderii naționalei la începutul carierei lui Cristi. Cu Hagi, Chivu a stat în cameră la Euro 2000.

„Eu am fumat de mic, de la 18 ani. Ba nu, de la Ajax am început. M-am mai prostit la Craiova. Când am plecat la Amsterdam, mi-am luat un cartuș. Nu știu de ce, că nu fumam. 6 luni cât am stat la hotel am fumat.

Nu fumam de față cu Hagi și Popescu. Cu Hagi nu aș fuma nici acum, deși știe că fumez. Cu Popescu fumez, nu mă mai ascund de el. Dar de față cu Hagi nu pot. Asta aș fi făcut și de față cu tata. Pe Hagi îl apreciez foarte mult. Gică, pentru mine, e wow. Pasiunea pe care o are e wow. Am un mare respect. Nu mergeam la baie când stăteam cu el în cameră, din respect pentru el. Era un respect dus la extrem.

Cu Gică coleg de cameră nu vorbeam neîntrebat. Îmi era rușine. El făcea ultimul masaj, înainte de culcare. La Gică venea ultimul maseurul. Adormea în timp ce îi făcea masaj. Atunci mă duceam repede la baie”, a povestit Cristi Chivu, potrivit Superbet Romania.

A refuzat Superliga

Reșițeanul a fost dorit în Superligă, iar două nume de formații care l-au ofertat sunt Rapid și Craiova, dar le-a respins.

„Am avut oferte pe care le-am refuzat. Nu mi-au plăcut proiectele, perspectivele. Cerințele mele nu au fost acceptate. Fotbalul e universal. Mi-aș dori să merg undeva, dar nu sunt dorit. Eu nu sunt disperat. Nu îmi place mediocritatea. Vreau o echipă unde eu și clubul suntem parteneri. Pentru că mă dedic trup și suflet, cresc jucători.

Eu știu să cresc jucători, pot să câștig și cu ei. Eu am antrenat destul, 6 ani. Am 30 de ani în fotbal, am trecut prin niște vestiare. Eu am văzut anumite lucruri și ce înseamnă miliardari egoiști, și miliardari cu cohones. Pe mine oricum nu mă păcălește nimeni. Eu am văzut tot ce se poate vedea la o echipă.

Să fac caterincă? Ca antrenor, să facem caterincă? Nu am spus niciodată nu echipelor din Liga 1. La unele, din start nu mi-a plăcut abordarea. Cu unele am vorbit”, a declarat Cristi Chivu.