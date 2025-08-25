Ion Țiriac nu mai e singurul miliardar din tenis. Cine îi calcă pe urme afaceristului român

Potrivit Forbes, Ion Țiriac nu mai este singurul fost jucător de tenis care a depășit bariera unui miliard de dolari. În acest club select a intrat și Roger Federer, câștigător a 103 titluri ATP, inclusiv 20 de turnee de Mare Șlem.

Retras în 2022, elvețianul a acumulat o avere estimată la 1,1 miliarde de dolari, provenită în mare măsură din sponsorizări și afaceri și în mai mică din premiile obținute pe teren (131 milioane de dolari). Numai contractul pe zece ani cu brandul japonez Uniqlo i-a adus fostului mare jucător 300 de milioane de dolari.

Astfel, legendarul tenismen se alătură grupului exclusivist al sportivilor miliardari, condus de fostul baschetbalist Michael Jordan (3,8 miliarde de dolari), care este urmat de Tiger Woods (golf, 2,7 miliarde de dolari) și de Ion Țiriac (tenis, 2,3 miliarde de dolari). Din acest grup mai fac parte, potrivit Forbes, foștii baschetbaliști Magic Johnson, Junior Bridgeman și LeBron James, în timp ce fotbaliștii Lionel Messi și Cristiano Ronaldo bat la poarta lui, mai având un pas până la pragul unei averi de un miliard de dolari.