Duminică, 7 Septembrie 2025
Adevărul
Țiriac Foundation Women’s Cup debutează luni, în Capitală: surprize și favorite. Cine sunt participantele

Publicat:

În perioada 8-14 septembrie, la Centrul Național de Tenis Simona Halep se va desfășura un nou turneu internațional de tenis feminin, categoria W75. Acest turneu face parte din calendarul competițional al ITF Women’s World Tennis Tour.

O nouă ediție a turneului Țiriac Foundation Women’s Cup Foto/Arhivele Adevărul
O nouă ediție a turneului Țiriac Foundation Women’s Cup Foto/Arhivele Adevărul

Competiția Fundației Țiriac, organizată de către Federația Română de Tenis, oferă o nouă perspectivă jucătoarelor care se află la început de drum, dar și celor care deja și-au clădit un nume în circuitul WTA.

Acestea au ocazia să își treacă în cont puncte importante pentru ierarhia mondială, susținând, pe această cale, și principala cauză a Fundației: dezvoltarea tinerelor talente din România și sprijinirea performanței.

Premii totale în valoare de 60.000 dolari 

Cea care va obține victoria în finala turneului W75 din București, va primi 75 de puncte WTA, dar și un premiu în bani. Mai exact, valoarea totală a premiilor atinge pragul de 60.000 dolari.

Participarea la Țiriac Foundation Women’s Cup deschide porțile pentru jucătoarele care doresc să-și consolideze poziția în ierarhia mondială, și le oferă șansa de a participa, mai ușor, la competițiile de rang mediu (W125, W250) sau chiar la un nivel superior.

„Avem datoria să oferim tinerilor din România condiții reale să crească și să se dezvolte în sport. Fiecare turneu pe care îl organizăm este o investiție în viitorul tenisului românesc. Mă bucur că putem aduce din nou tenisul internațional la București și că oferim șansa acestor jucătoare să concureze acasă, în fața publicului român!, a declarat Ion Țiriac.

Ilie Năstase: „Lucrul cel mai important e că se joacă în România!”

Turneul se va desfășura în București și va avea 32 de jucătoare în calificări, iar tot atâtea vor ajunge pe tabloul principal. Dublul va fi format din 8 echipe. Calificările încep duminică, 7 septembrie, iar simplul pe tabloul principal începe pe 8 septembrie.

Printre jucătoarele românce care și-au anunțat participarea se numără Patricia Țig, Ilinca Amariei și Georgia Crăciun, oferind fanilor ocazia de a urmări viitorul tenisului feminin românesc. Organizatorii au mai anunțat și patru wildcard-uri, acordate lui Mara Gae, Bertea Elena, Ionescu Eva și Oana Federico.

„Lucrul cel mai important e că se joacă în România și se joacă tenis. Fetele astea nu mai trebuie să ia avionul, mașina, trenul să se ducă să își câștige punctele. Cu cât mai multe turnee sunt, cu atât să fie mai bine pentru ele!, a spus și Ilie Năstase, entuziasmat de ce va urma.

George Cosac: „România are o tradiție importantă în tenisul feminin!”

Președintele Federației Române de Tenis a vorbit despre cât de importante sunt astfel de competiții pentru performanța la nivel de țară.

„România are o tradiție importantă în tenisul feminin și este esențial să oferim constant șanse sportivelor noastre să evolueze acasă, în turnee de nivel înalt. 

Turneul W75 din septembrie completează cu succes calendarul competițional național și reprezintă o oportunitate reală pentru promovarea tinerelor jucătoare din România!”, a recunoscut George Cosac.

Sport

