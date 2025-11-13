search
Joi, 13 Noiembrie 2025
Cel mai dorit meci din fotbalul românesc. Suporterii vor să vadă duelul dintre echipele care se ceartă pe Cupa Campionilor Europeni

Majoritatea românilor cărora le place fotbalul consideră, potrivit Barometrului Național al Sportului Românesc, realizat de Inscop Research la solicitarea Fanatik.ro, că FCSB este continuatoarea echipei Steaua, care a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986.

Peste 70% dintre respondenții aceluiași sondaj și-ar dori să vadă un meci FCSB – CSA Steaua București în prima ligă de fotbal a României.  Deocamdată, acest lucru nu este posibil.

Curtea Supremă a stabilit că palmaresul istoric aparține clubului din liga 2, CSA Steaua, care, din pricina formei de organizare, nu are voie de promovare în Superligă. Asta înseamnă că marele trofeu cucerit în 1986, Cupa Campionilor Europeni, este în vitrina CSA-ului.

Datele au fost culese în perioada 10-22 octombrie 2025. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului.

Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1500 de persoane. Eșantionul este reprezentativ pentru categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.5 %, la un grad de încredere de 95%.

54.3% dintre cei cărora le place fotbalul sunt de părere că FCSB este continuatoarea echipei Steaua, care a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986, în timp ce 29.9% cred că este CSA Steaua București. 15.7% nu știu sau nu răspund.

Sunt de părere că FCSB este continuatoarea echipei Steaua în special: bărbații, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară, cei cu venit mai ridicat, angajații la stat. Consideră că CSA Steaua București este continuatoarea echipei Steaua mai ales: persoanele între 45 și 59 de ani, cei cu educație primară, locuitorii din urbanul mic, angajații la privat.

70.8% dintre cei chestionați și-ar dori să vadă un meci FCSB – CSA Steaua București în prima ligă de fotbal a României, în timp ce 28% se opun. 1.2% nu știu sau nu răspund.

Și-ar dori să vadă un meci FCSB – CSA Steaua București în prima ligă de fotbal a României în special: tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație primară, cei cu venit redus. Nu și-ar dori să vadă acest lucru mai ales: persoanele între 30 și 44 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din București, cei cu venit ridicat.

