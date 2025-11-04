Conflictul infinit dintre CSA Steaua și FCSB, tranșat definitiv de Curtea Supremă. Clubul Armatei poate desface șampania

Înalta Curte de Casație și Justiție a respins apelul făcut de FCSB în procesul pentru marcă împotriva Clubului Sportiv al Armatei Steaua. Decizia este una definitivă. FCSB ceruse anularea mărcilor deținute de CSA, dar nu a avut câștig de cauză.

După această decizie, Adrian Căvescu, avocatul campioanei României, a spus că „războiul” nu s-a terminat și că gruparea din Superliga va continua să lupte pentru a-și apăra „drepturile și interesele”.

„Nu cunosc demersurile CSA (n.r. Steaua) în urma deciziei ÎCCJ, însă noi vom continua să ne apărăm drepturile și interesele”, a spus Adrian Căvescu, pentru digisport.ro.

Un alt subiect ”fierbinte”, legat de disputa dintre Steaua și FCSB, este și cel legat de prejudiciu, dar în acest caz avocatul echipei lui Gigi Becali este convins că totul se va rezolva în favoarea echipei din prima ligă.

„Dosarul de prejudiciu depus în 2017, anterior redeschiderii secției de fotbal, nu poate avea succes. Eventualul prejudiciu poate viza o perioadă de trei ani, anterior depunerii cererii de chemare în judecată, deci 2014 - 2017, perioadă când CSA nu presta servicii de fotbal și, pe cale de consecință, nu avea venituri aferente acestor servicii.

Prejudiciul pretins poate viza diminuarea veniturilor datorată pretinselor fapte de încălcare a dreptului la marcă, ori, dacă veniturile lor erau zero, atunci nu există un prejudiciu. Așa că CSA va primi o sumă formată din 4 litere: zero!”, a mai spus Căvescu.

Gigi Becali se dă dezinteresat

FCSB a pierdut procesul pentru anularea mărcilor Stelei, iar Gigi Becali, 67 de ani, a reacționat după pronunțarea deciziei spunând că nu e interesat.

„Am auzit ceva, dar vă spun sincer că nu mă interesează. Să ceară ce vor (n.r. referitor la prejudiciu). Din partea noastră se ocupă avocaţii, pe mine nu mă interesează”, a declarat Gigi Becali, citat de Fanatik.

Procesul pentru anularea mărcilor Stelei a început în 2024, când Curtea de Apel a respins solicitarea FCSB-ului. Avocații clubului lui Gigi Becali au făcut recurs, admis în principiu de Înalta Curte de Casație și Justiție. Decizia definitivă a fost pronunțată pe 4 noiembrie, când a fost respinsă solicitarea FCSB-ului.