Gigi Becali, autodenunț în direct: „Am păcălit statul cu 3 milioane de euro”

Din când în când, deputatul Gigi Becali (67 de ani) intervine în scandalul infinit al preluării clubului de fotbal Steaua. Patronul campioanei FCSB a recunoscut miercuri seară, în direct la TV, că a dat bani „la negru” ca și conducător. Ar fi avut mustrări de conștiință, ar fi calculat suma cu care a fentat stat, apoi ar fi trimis banii în conturile Finanțelor.

„În pușcărie fiind, i-am chemat pe Argăseală și un avocat. Le-am zis: «Bă, eu am dat banii la negru, ca atare am păcălit statul. Faceți socoteala!». Au ieșit vreo 3 milioane de euro.

De ce am făcut asta? M-a mustrat conștiința și am zis că sunt hoț. Și după am zis că nu vreau să fiu hoț și i-am trimis să facă socotelile pe ultimii 10 ani. Au ieșit vreo 3 milioane de euro și s-au dus la Finanțe, iar acolo le-a zis: «N-avem cum să vă luăm banii».

Le-am zis să le bage banii în cont. Au găsit o soluție și am dat către statul român 3 milioane de euro, bani pe care puteam să nu-i dau, că se prescrisese. Să spună Ministerul de Finanțe «Uite, Becali minte», dacă nu e adevărat”, a spus Becali la postul Digi Sport.

Lăcătuș: „Am fost un post”

Latifundiarul a mai afirmat, tot fără probe, că l-a „mânjit” și pe simbolul clubului, Marius Lăcătuș, cel care a adus Stelei 10 titluri de campioană. „Bumbescu zice că dădeam banii «la negru», e adevărat. Cu tine nu știu, dacă zici că nu era «la negru» poate e adevărat”, a conchis Becali, aflat în dialog cu Lăcătuș, prezent în studio.

„Am fost un prost, dacă vrei să mergem până la capăt! Am fost un prost că am crezut în tine. Ai zis că facem contractul, eu după două luni am plecat fără bani”, a răbufnit „Fiara”, care constestă că a lua bani „la negru” de la Gigi Becali.