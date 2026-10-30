Rapid a luat decizia în ceea ce îl privește pe Olimpiu Moruțan! Ce se va întâmpla cu contractul mijlocașului

Olimpiu Moruțan va continua la Rapid și în următoarele sezoane.

Olimpiu Moruțan va continua la Rapid Foto: Instagram @morutan.olimpiu

Mijlocașul ofensiv a ajuns la un acord cu oficialii clubului pentru prelungirea contractului până la 30 iunie 2028. Noul angajament îi aduce și o creștere de salariu.

Potrivit Fanatik, fotbalistul în vârstă de 27 de ani va avea un venit lunar de 38.000 de euro începând cu sezonul 2027/28. Suma este cu 5.000 de euro mai mare decât cea pe care o primește în prezent.

Vechiul contract al lui Moruțan urma să expire la finalul actualei stagiuni, însă cele două părți au decis să continue colaborarea pentru încă un an. Astfel, internaționalul român rămâne în Giulești până în vara lui 2028.

Moruțan nu este singurul jucător care și-a asigurat viitorul la Rapid

Constantin Grameni și Lars Kramer au semnat, la rândul lor, noi înțelegeri cu formația pregătită de Daniel Pancu. Conducerea clubului lucrează și la păstrarea altor fotbaliști importanți. Victor Angelescu a confirmat că Rapid discută în această perioadă cu Alex Dobre, Marian Aioani, Alexandru Pașcanu și Răzvan Onea pentru prelungirea contractelor.