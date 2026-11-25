Tzancă Uraganu a reacționat după ce numele său a apărut în relatările despre artiștii care ar fi fost supuși presiunilor unor grupări cercetate de DIICOT. Într-un mesaj filmat în avion, cântărețul a susținut că informațiile din presă sunt exagerate și a promis explicații.

Tzancă Uraganu Foto: Facebook

Tzancă Uraganu a transmis un mesaj după apariția informațiilor despre perchezițiile DIICOT în dosarul asociat în presă clanului Cămătaru. Numele artistului a fost menționat printre cele ale cântăreților care ar fi fost amenințați și șantajați pentru ca grupările investigate să le controleze activitatea profesională.

Într-un videoclip realizat în avion, cântărețul a spus că relatările din presă sunt exagerate, fără să precizeze la ce informații se referă. El a anunțat că va reveni cu detalii.

„Salutare, prieteni! Cred că ați văzut și voi ce se speculează prin toată presa. Nu pot să vă spun decât atât, momentan: se exagerează foarte, foarte mult. Voi reveni cu detalii în cel mai scurt timp”, a transmis Tzancă Uraganu.

Reacția vine în contextul celor 45 de percheziții desfășurate miercuri, 25 noiembrie, în București și în alte șase județe. Ancheta privește suspiciuni de criminalitate organizată, trafic de persoane, șantaj, camătă și proxenetism. Două grupări sunt suspectate că ar fi încercat să controleze activitatea unor interpreți cunoscuți de muzică lăutărească, prin intimidare și amenințări.

Frații Nuțu și Sile Cămătaru se numără printre persoanele care urmau să fie conduse la audieri.

Cum își împărțeau frații Cămătaru și „Manu” lăutarii și banii

Surse judiciare oferă detalii concrete despre modul în care membrii rețelei își împărțeau rolurile și banii. Sile Cămătaru, Nuțu Cămătaru și „Manu” (ginerele lui Nuțu) își împărțeau lăutarii și le căutau evenimente, dar le interziceau categoric să colaboreze cu alți organizatori. De regulă, artiștii nu acceptau nicio cântare fără acordul cămătarilor, iar după evenimente membrii grupării încasau toți banii.

Aceleași surse arată că „Dani al lui Sile” (fiul lui Sile) coordona în principal componenta de trafic de persoane și strângea sumele obținute din prostituție în Germania și Elveția. El călătorea chiar în aceste țări pentru a supraveghea activitatea și a recupera banii.

La rândul său, Petcu Cezar (ginerele lui Nuțu) controla un club din Ploiești unde rețeaua aducea lăutarii să cânte, iar membrii grupării însușeau atât banii din dedicații, cât și sumele din cântări.