Neymar (34 de ani) are parte de o perioadă agitată, iar numele său a ajuns din nou în atenția presei.

Neymar a participat la două turnee de poker Foto: X @instantfoot

Profitând de pauza internațională, brazilianul a primit câteva zile libere de la Santos și a ales să participe la două turnee de poker organizate în condiții de lux, înaintea Marelui Premiu de Formula 1 de la Sao Paulo.

Vizita sa la aceste evenimente a stârnit însă multe discuții

Au apărut zvonuri că fotbalistul ar fi fost mult prea apropiat de Virginia Fonseca, fosta iubită a lui Vinicius Junior, colegul său din naționala Braziliei. Situația este cu atât mai delicată cu cât Neymar este căsătorit cu Bruna Biancardi, alături de care are doi copii, iar partenera sa este din nou însărcinată.

Brazilianul nu a stat deoparte și a răspuns acuzațiilor, negând tot ce s-a spus despre presupusa apropiere de Virginia. Acesta a transmis că a mers acolo pentru a juca poker și că își dorea să fie lăsat în pace, conform marca.com. Acum, atenția s-a mutat asupra unui alt detaliu: au apărut informații despre sumele pe care Neymar le-a plătit pentru a participa la cele două turnee de poker.

Ce sumă a câștigat Neymar la turneul de poker

Potrivit publicației O Jogo, fotbalistul a plătit aproximativ 4.000 de euro pentru prima participare, vineri, iar duminică a mai achitat în jur de 8.000 de euro. În total, acesta a investit aproximativ 12.000 de euro în cele două zile.

La a doua competiție, Neymar a reușit să termine pe locul 10, rezultat care i-a adus un premiu de aproximativ 22.000 de euro. Astfel, după ce a scăzut suma plătită pentru înscriere, brazilianul a rămas cu un câștig de aproximativ 10.000 de euro. Cel care a plecat acasă cu premiul cel mare a fost Dan Almeida, recompensat cu aproximativ 210.000 de euro pentru victoria obținută.