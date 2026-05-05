Scandal la Santos: Neymar l-a pălmuit pe fiul lui Robinho. Clubul brazilian a deschis o anchetă

Haos la formația braziliană de fotbal Santos, unde Neymar și Robinho Jr. ar fi intrat în conflict, potrivit presei locale Totul s-a întâmplat la un antrenament.

Fosta vedetă a Barcelonei l-a pălmuindu-l pe tânărul de 18 ani, iar clubul anchetează incidentul.

Au sărit scântei între Robson de Souza Jr., în vârstă de 18 ani, mai cunoscut sub numele de Robinho Jr., fiul fostului atacant de la Real Madrid (tatăl său ispășește în prezent o pedeapsă cu închisoarea în Brazilia pentru viol în Italia), și Neymar, în vârstă de 34 de ani, ambii jucători ai lui Santos.

Cu nervii la pământ după ce n-a fost convocat la ultimele acțiuni ale naționalei, Neymar l-ar fi agresat pe tânărul său coleg în timpul unei sesiuni de antrenament. Nu s-au luat, deocamdaăt, măsuri, iar ambii au călătorit împreună pentru meciul din deplasare împotriva echipei Deportivo Recoleto, din Paraguay, pentru Copa Sudamericana.

Staff-ul lui Robinho ar fi amenințat cu rezilierea contractului pentru tânărul care recent și-a prelungit înțelegerea și a cerut filmări ale presupusei încăierări, care nu au fost încă făcute publice. De asemenea, ar fi solicitat o anchetă asupra incidentului. Clubul a publicat deja o declarație în care președintele Santos, Marcelo Teixeira, a anunțat că a solicitat verificări, de care se ocupă departamentul juridic al clubului.

Staff-ul tânărului ar fi cerut, de asemenea, scuze publice din partea lui Neymar, care, conform unor relatări, și-a cerut scuze doar în privat. Există, de asemenea, mărturii despre o posibilă pace la hotelul Santos din Ponta Porã, un oraș brazilian de la granița cu Paraguay, unde echipa s-a pregătit pentru meciul din această eară.

Toate se întâmplă în mijlocul unei perioade dezastruoase pentru Santos, care este aproape de zona retrogradării în campionatul brazilian, în timp ce este pe ultimul loc în Grupa D din Copa Sudamericana. Acest episod, așa cum subliniază presa braziliană, l-ar putea penaliza pe Neymar. Selecționerul italian Carlo Ancelotti va anunța pe 18 mai lotul pentru Campionatul Mondial care începe pe 11 iunie.

Antrenorul italian al Braziliei nu l-a chemat la ultimele acțiuni, dar a spus că nu îi închide ușa definitiv. Neymar a fost afectat de accidentări în ultimii ani și nu are locul asigurat în selecționata Seleção. Și-a umplut timpul liber cu participări la turnee de poker.