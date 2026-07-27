Scandal în vestiarul lui Santos. Neymar, anchetat după ce și-ar fi abuzat verbal colegii

După eliminarea Braziliei în optimile Campionatului Mondial 2026 și retragerea de la echipa națională, Neymar revine în atenție din motive care nu au legătură cu performanțele din teren. Presa din Brazilia susține că starul lui Santos este implicat într-un conflict serios cu mai mulți colegi, iar atmosfera din vestiar a devenit tot mai tensionată.

Potrivit publicației Ge Globo, Neymar ar fi avut un comportament inadecvat față de jucătorii mai tineri ai echipei, Gabriel Bontempo și Joao Ananias, pe care i-ar fi jignit extrem de dur în timpul unui schimb de replici în vestiar. Incidentul ar fi provocat nemulțumiri atât în rândul fotbaliștilor, cât și în rândul conducerii clubului, fiind nevoie de intervenția stafului tehnic.

Neymar l-ar fi făcut „imbecil” pe Gabriel Bontempo

Potrivit sursei citate, Neymar l-ar fi umilit în vestiar pe Gabriel Bontempo, de față cu ceilalți colegi, numindu-l imbecil. Calitățile tehnice ale lui Joao Ananias ar fi fost și ele aduse în discuție, tânărul fiind cel care a marcat un autogol în minutul 62 din partida cu Chapecoense.

Surse apropiate echipei afirmă că ieșirea nervoasă a brazilianului a afectat moralul grupului și ar fi contribuit la evoluția slabă din repriza secundă a meciului cu Chapecoense, încheiat la egalitate, 2-2. Paradoxal, chiar Neymar a fost omul meciului pentru Santos, reușind să înscrie ambele goluri ale formației sale. Conducerea clubului tratează situația cu maximă seriozitate, iar presa braziliană scrie că oficialii pregătesc deschiderea unei anchete interne pentru a lămuri ce s-a întâmplat în vestiar.

Reacția lui Neymar după acuzațiile apărute în presă

După ce informațiile despre presupusul conflict din vestiarul lui Santos au apărut în presa braziliană, Neymar a ales inițial să nu ofere nicio declarație. Nici reprezentanții săi nu au comentat public acuzațiile lansate la adresa fotbalistului. Situația s-a schimbat însă după ce subiectul a căpătat amploare. Neymar a publicat un mesaj pe rețelele de socializare, în care a respins toate acuzațiile. Starul brazilian a susținut că informațiile apărute sunt false și a negat că ar fi avut un comportament jignitor sau că și-ar fi insultat colegii mai tineri de la Santos.

În trecut, l-a pălmuit pe fiul lui Robinho

Neymar a fost implicat și într-un alt incident petrecut la unul dintre antrenamentele lui Santos, în luna mai a acestui an. Ținta ar fi fost Robinho Jr., fiul de 18 ani al fostului atacant Robinho, pe care starul brazilian l-ar fi pălmuit în urma unui schimb tensionat de replici.

Potrivit acelorași informații, conflictul s-a stins rapid. După ce Staff-ul lui Robinho ar fi amenințat cu rezilierea contractului pentru tânărul care recent își prelungise înțelegerea, Neymar și-ar fi cerut scuze imediat. Robinho Jr. i-ar fi acceptat gestul, astfel că situația nu a mai avut urmări în cadrul echipei. Tatăl tânărului, fost jucător la Real Madrid, execută în prezent o pedeapsă cu închisoarea în Brazilia, după condamnarea sa pentru viol în Italia.