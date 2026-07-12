LIVE TEXT Universitatea Craiova și „U” Cluj își dispută Supercupa României. Oltenii pornesc favoriți

Campioana și finalista Cupei se vor întâlni pe Stadionul „Ion Oblemenco” din Bănie, astăzi, 12 iulie, de la ora 20.30. Supercupa României deschide anul competițional 2026/2027. Cum va evolua pe teren propriu, Universitatea Craiova pornește favorită.

Min. 20: Bic a trimis o minge lungă spre Pinho, aflat la margine careului gazdelor, dar craiovenii au intervenit și au îndepărtat pericolul.

Min. 15: Bancu a reușit să-l stopeze pe Stanoev, căutat cu o pasă de același Pinho.

Min. 14: După un început bun al Universității Craiova meciul s-a echilibrat și Aliev, lansat de Pinho, a pătruns în careu și a trimis pe lângă poarta gazdelor de la circa 12 metri.

La meci asistă circa 11.000 de spectatori.

Min. 6: Stanojev a respins din fața lui Baiaram care se pregătea să reia mingea spre poartă. Cornerul a rămas fără rezultat.

Min. 4: Baiaram a sprintat pe stânga, a centrat, însă Nsimba a reluat pe lângă poara clujeană.

START MECI. Craiovenii joacă în echipament alb-albastru, clujenii într-unul negru. S-a intonat Imnul României și după ce jucătorii și-au dat mâna s-a ținut un moment de reculegere pentru Radu Mărgineanu și Gabi Mureșan. Apoi, arbitrul Iulian Călin a fluierat startul partidei.

Meciul va fi arbitrat de o brigadă avându-l la centru pe Iulian Călin, care va fi ajutat la cele două linii de Florin Neacșu și Marin Nicușor. Cel de-al patrulea arbitru va fi Florin Andrei, în timp ce rezervă a fost delegat Laszlo Imre Bucsi. În camera VAR se vor afla Adrian Cojocaru (arbitru VAR) și Valentin Porumbel (asistent VAR).

Cum acesta va fi primul meci la care se va folosi noul Hub VAR de la Mogoșoaia, FRR a anunțat că pentru această partidă a fost pregătită și o soluție de back-up direct la stadion. Astfel, Marcel Bîrsan și Sorin Costreie au fost desemnați arbitri VAR de rezervă.

Echipele de start

Universitatea Craiova (1-3-4-3): 90. R. Sava - 3. Romanchuk, 8. Screciu, 24. Stevanovic - 17. Mora, 8. T. Băluță, 5. Mekvabishvili, 11. Bancu - 30. Matei, 7. Nsimba, 10. Baiaram

Rezerve: L. Popescu, Al. Crețu, Monday Etim, Badelj, M. Rădulescu, Tavares, Cicâldău, Elisor, Teles, A. Rus, Băsceanu

Antrenor: Filipe Coelho

„U” Cluj (1-4-2-3-1): 1. Lefter - 33, Stanojev, 6. Cristea, 22. Poulolo, 27, Chipciu - 8. Codrea, 98. Simion - 18. Pinho, 10. Nistor, 94. Bic - 25, Aliev

Rezerve: Michail Neofytos, Coșa, Adams, Chinteș, Coubiș, Techereș, Ștefănescu, Drammeh, O. Mendy, Macalou, Chukwu, A. Trică

Antrenor: Cristiano Bergodi

Cea mai titrată echipă din Supercupa României este FCSB, care a câștigat de 8 ori trofeul (1994, 1995, 1998, 2001, 2006, 2013, 2024, 2025), disputând de alte șase ori partida. Pe locurile următoare sunt Rapid – 4 (1999, 2002, 2003, 2007), CFR Cluj – 4 (2009, 2010, 2018, 2020), Dinamo – 2 (2005, 2012), Astra Giurgiu – 2 (2014, 2016), Sepsi Sf. Gheorghe – 2 (2022, 2023), Oțelul Galați – 1 (2011), ASA Tg. Mureș – 1 (2015), FC Voluntari – 1 (2017), Viitorul Constanța – 1 (2019), Universitatea Craiova – 1 (2021). Stadionul Național (Arena Națională) din București a găzduit cele mai multe meciuri ale Supercupei, opt la număr.

Adversare pentru prima oară în Supercupa României, Universitatea Craiova și „U” Cluj și-au disputat în primăvară ambele trofee puse în joc în fotbalul nostru. Mai întâi, în 13 mai, la Sibiu, formația din Bănie a câștigat Cupa României. Cum nu s-a marcat nici după cele două reprize de prelungire s-a trecut la executarea loviturilor de departajare. Capitol la care oltenii au dovedit că au nervii mai tari, ei impunându-se cu 6-5 (Cristea a fost cel care a ratat în a 6-a serie).

Apoi, după numai patru zile, Universitatea Craiova a câștigat cu 5-0 și meciul de campionat găzduit de stadionul „Ion Oblemenco”. Iar acea victorie a adus formației din Bănie și titlul de campioană, unul pe care nu-l mai câștigase din 1991. Oltenii s-au revanșat, totodată, în fața clujenilor pentru eșecul dur (0-4) suferit în 13 aprilie.