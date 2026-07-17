 Fotbaliștii de la „U” Cluj vorbesc despre „blestemul loviturilor de la 11 metri” | adevarul.ro
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Fotbaliștii de la „U” Cluj vorbesc despre „blestemul loviturilor de la 11 metri”

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Echipa de fotbal Universitatea Cluj a fost eliminată din Europa League de Dinamo Kiev, fiind depășită cu 4-2 la loviturile de departajare. Rezultatul a fost egal, 0-0, atât după cele 90 de minute regulamentare, cât și după prelungiri. „U” va contina în Conference League.

Alex Chipciu s-a luat cu mîinile de cap după ce a ratat lovitura de la 11 metri (Foto: sportpictures
Alex Chipciu s-a luat cu mîinile de cap după ce a ratat lovitura de la 11 metri (Foto: sportpictures

Cele două echipe nu au reușit să marcheze niciun gol în 120 minute (a fost 0-0 și în prima manșă), astfel că diferența s-a făcut la loviturile de departajare, Universitatea pierzând a treia sesiune din ultimele două luni, după finala Cupei României și Supercupa României.

Dan Nistor și Ovidiu Bic au transformat pentru „Șepcile roșii”, în timp ce Dorin Codrea și Alexandru Chipciu au ratat. Ucrainenii au transformat toate loviturile executate, prin Andrii Iarmolenko, Volodimir Brajko, Matvii Ponomarenko și Justin Lonwijk.

La scurt timp după meciul cu Dinamo Kiev, căpitanul echipei de fotbal Universitatea Cluj, Alexandru Chipciu, a declarat că e frustrant să piardă și cu Dinamo Kiev la loviturile de departajare, dar a subliniat că are totuși sentimente de mândrie după această dublă: „Știu, toată lumea îmi spune acum să țin capul sus (n.r. - după ce a ratat o lovitură de departajare). Doar că am bătut atâtea penalty-uri. Ne-am sucit care să fie primul, care al doilea, care e al șaptelea, dar am ratat toți. Nu putem spune că nu am avut o tactică la penalty-uri. Adversarele noastre, Craiova și Dinamo Kiev, au bătut 14 penalty-uri și toate au fost gol. E frustrant că am pierdut iar la penalty-uri, dar nu am cum să nu am sentimente de mândrie, pentru că băieții s-au autodepășit”, a spus Chipciu la DigiSport.

Fostul internațional a continuat în aceeași notă: „Dacă ne pierdem capul și facem o dramă că am pierdut cu Dinamo Kiev și nu ne dăm seama că nu am fost la egalitate cu o super-echipă, cred că o să avem de suferit pe viitor. Trebuie să luăm lucrurile astea pozitive. Nici înainte de meci nu ne dădea nimeni nicio șansă nici că vom ajunge la penalty-uri. Ce explicație să am (n.r. - pentru înfrângerea la loviturile de departajare)... Eu am pierdut vreo 10 meciuri în carieră așa. Nu ai ce strategie să faci. Nu am o problemă să îmi asum că am ratat un penalty. Dar să vedem lucrurile pozitive”, a adăugat el.

Totodată, Chipciu a subliniat diferența de valoare dintre lotul echipei sale și cel al formației ucrainene: „Ne-am bătut cu o echipă mult mai bună decât noi, dacă ne gândim la ce resurse au. La ei atacantul pleacă pe 30 de milioane de euro, fundașul central pe 20... Așa că știam că meciul va fi greu, mai greu decât turul. Atunci nici ei nu erau în ritm, ne-au luat mai de sus. Azi însă ne-au luat cu lama jos și au și avut multe ocazii. În prima repriză chiar am suferit mult. Și în începutul reprizei a doua. Era normal pe undeva. Dar cu cât trecea timpul simțeam că eram acolo cât să putem să și marcăm. În prelungiri chiar simțeam că suntem puțin peste”, a concluzionat Alexandru Chipciu.

Dan Nistor a mai trăit astfel de momente

Și Dan Nistor a afirmat că este a cincea înfrângere la penalty-uri și simte că este blestemat: „Din păcate, pentru mine este a cincea înfrângere la penalty-uri. Parcă sunt blestemat. Cred că astăzi am făcut o partidă frumoasă, a fost un public numeros și le mulțumim pe această cale. Ne pare rău că nu am putut să le facem o bucurie, să ne calificăm mai departe. Din păcate asta este soarta noastră, să pierdem mereu la penalty-uri. Sper să găsim o soluție să nu mai ajungem la penalty-uri dacă se poate. Nu putem să câștigăm. Nu știu ce se întâmplă, trebuie să mai țină și Dumnezeu cu noi. Ne doare această înfrângere, pentru că am muncit 120 de minute și să pierzi la penalty-uri este destul de dureros”, a spus Nistor, la DigiSport.

„U” Cluj dă peste „monstrul” din Kiev în primul tur din Europa League
Bergodi și Nistor i-au felicitat pe fotbaliștii lui „U” Cluj (Foto: sportpictures)
Bergodi și Nistor i-au felicitat pe fotbaliștii lui „U” Cluj (Foto: sportpictures)

Fotbalistul a menționat, totodată, că „dacă ținem cont de valoarea loturilor, este o diferența foarte mare. Cred că ne-am ridicat la nivelul acestui meci, dar din păcate l-am pierdut. Chiar dacă am muncit, am luptat, din păcate la final nu am obținut calificarea. Am tot antrenat penalty-uri, și ieri, dar nu știu ce se întâmplă, se face poarta mai mică și portarul mai mare. Sper doar să nu mai ajungem în viitor la penalty-uri”, a adăugat acesta.

Eugeniu Cebotaru crede că echipa merită felicitată

Antrenor secund al formației Universitatea Cluj, Eugeniu Cebotaru a afirmat că jucătorii merită felicitați pentru evoluțiile din partidele cu Dinamo Kiev, având nevoie doar de puțin noroc pentru a se califica în turul următor: „Am ieșit cu capul sus. Am luptat, mergem cu capul în sus. Mister (n.a. - Bergodi) i-a felicitat pe toți băieții. A avut numai cuvinte de laudă. Am avut niște contraatacuri bune, dar poate am suferit la ultima pasă, n-au mai fost echilibrați în fața porții. Cu puțin noroc, cu puțină șansă, poate puteam câștiga. Am avut un lot subțire și la schimbări. Nu ai ce să le reproșezi băieților, au dat tot ce au avut mai bun în ei, acum sunt storși de energie”, a spus Cebotaru, la DigiSport.

Tehnicianul a continuat în același ton: „E greu să faci o analiză acum la cald. S-a antrenat și cel mai mic detaliu, dar la antrenament se întâmplă ca un jucător să dea 10 goluri din 10 și în meci, nu. Ãsta este fotbalul, e imprevizibil, sunt mulți factori. Trebuie să ridicăm capul, să mergem înainte, avem un drum lung”.

Dinamo Kiev va juca în turul al doilea preliminar al Europa League cu PAOK Salonic (Grecia). Universitatea Cluj va înfrunta echipa norvegiană SK Brann Bergen în turul al doilea preliminar al Conference League, urmând să joace primul meci în 23 iulie, acasă, pe Sepsi Arena din Sfânu Gheorghe, și manșa secundă în 30 iulie. 

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