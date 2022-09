Legendarul Michael Phelps, despre David Popovici: ”E singurul de pe planetă care poate face asta”

Michael Phelps (37 de ani), câștigător a 28 de medalii olimpice, a rămas impresionat de fenomenul natației mondiale din acest moment, românul David Popovici (18 ani).

Legendarul înotător american a acordat un interviu pentru NBC Sports în care a vorbit despre campionul român. El consideră că David Popovici are calitățile necesare de a-i doborî recordul înotătorului german, Paul Biedermann (36 de ani), în proba de 200 metri liber.

”Dacă există o persoană pe planetă care să scoată un timp de sub un minut și 42 de secunde la 200 de metri liber, David Popovici este această persoană. Puștiul a scor 46.9, 47.0, 47.0, 47.1, 47.2 la 100 metri liber în acest an. Sunt atent la toate lucrurile astea. Să văd că cineva înoată atât de eficient așa cum o face el... are mișcări foarte bune. E doar o chestiune de timp până când David Popovici va deveni și mai puternic și va înota și mai rapid”, a declarat Michael Phelps pentru NBC Sports.

David Popovici a avut un parcurs excelent până acum la competițiile de înot la care a luat parte. ”Racheta” a cucerit nu mai puțin de 13 medalii în 2022, în probele în care a fost angrenat.

Medaliile cucerite de David Popovici anul acesta:

Aur la Campionatul Mondial de seniori - 100 m liber

Aur la Campionatul Mondial de seniori - 200 m liber

Aur la Campionatul European de juniori - 50 m liber

Aur la Campionatul European de juniori - 100 m liber

Aur la Campionatul European de juniori - 200 m liber

Aur la Campionatul European de juniori - 4x100 m liber

Argint la Campionatul European de juniori - 4x100 m liber mixt

Aur la Campionatul European de seniori - 100 m liber + record mondial

Aur la Campionatul European de seniori - 200 m liber

Aur la Campionatul Mondial de juniori - 100 m liber

Aur la Campionatul Mondial de juniori - 200 m liber

Aur la Campionatul Mondial de juniori - 4x100 m liber

Argint la Campionatul Mondial de juniori - 4x100 m liber mixt