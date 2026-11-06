Campioană olimpică de tineret la 50 m spate, Daria Silișteanu va sărbători „aurul” la Otopeni

Daria Silişteanu a cucerit a 3-a medalie pentru România la Jocurile Olimpice pentru Tineret de la Dakar (Senegal). Înotătoarea s-a impus în proba de 50 m spate.

Daria Silișteanu a câștigat o nouă medalie de aur la Jocurile Olimpice de Tineret Foto: COSR / IOC

Medaliată cu argint la 100 m fluture, în prima zi a competiţiei, şi cu aur la 100 m spate, eleva antrenorului Andrei Pinticanu a urcat din nou pe cea mai înaltă treaptă a podiumului! Daria s-a impus în proba sa favorită, aceea de 50 m spate. Și a făcut-o cu un timp foarte bun, 27,93 secunde, care reprezintă și un nou record național la categoriile de vârstă 17, 18 și +19 ani!

Daria Silişteanu a primit medalia de aur din mâinile lui Octavian Morariu, membru al Comitetului Internațional Olimpic, cel care a oficiat festivitatea de premiere de la 50 m spate. Din tribune, colegii din TEAM România, în frunte cu George Boroi, secretarul general al COSR, Nicolae Năstase, ambasadorul României în Senegal, Florin Mișcă, șeful de misiune al României, Dragoș Tătaru, adjunctul șefului de miune, au trăit cursa cu sufletul la gură și au izbucnit în urale când pe tabelă, în dreptul numelui talentatei noastre sportive, a apărut locul 1.

Victoria Dariei a produs multă bucurie în tribunele bazinului din Dakar Foto: Comitetul Olimpic și Sportiv Român

Întrebată de reporterii de la Olympics care este secretul performanțelor ei, tânăra din Fălticeni a răspuns cu modestie ”munca, ambiția și seriozitatea! (...) Știam că o să mă calific în finală și de aceea n-am tras prea tare în serii. N-aveam de ce. Iar în finală a ieșit chiar mai bine decât m-am așteptat. Mă bucur mult și de medalia de aur, dar și că am doborât recordul național, chiar dacă la numai o sutime de secundă”.

Daria a spus că va sărbători acest succes... cu antrenamente: „Când ne reîntoarcem în țară voi participa la Naționale. Așa că, cel mai probabil voi sărbători cu antrenamente, antrenamente și iar antrenamente”.

În 2025, la Campionatele Mondiale de înot rezervate sportivilor cu vârste până în 18 ani (U18) de la Otopeni, înotătoarea născută în 10 martie 2009, la Fălticeni (județul Suceava), a cucerit medalia de argint la 100 m spate cu timpul 1.00,02, nou record personal și nou record național la categoriile de vârstă 16, 17, 18 și +19 ani.

De asemenea, Daria a doborât recordul deținut de Diana Mocanu (1:00,21) din 18 septembrie 2000, de la Jocurile Olimpice de la Sydney, din finala în care a devenit prima campioană olimpică a României la înot.

Daria este una dintre speranțele natației din România Foto: Comitetul Olimpic și Sportiv Român

Despre performanțele elevei sale, pe care o pregătește de la 5 ani, antrenorul Andrei Pinticanu a spus că îi place să fie rezervat în declarații și că este bucuros când rezultatele vorbesc în locul său.

Daria Silișteanu nu numai că a adus României cea de-a treia medalie la această ediție a JOT, dar a devenit cel mai medaliat sportiv român la Jocurile Olimpice de Tineret, cu două medalii de aur și una de argint. „Daria a demonstrat că talentul, munca și curajul pot transforma visurile în realitate și că Los Angeles 2028 se apropie din ce în ce mai mult”, s-a scris în mesajul postat pe contul de Facebook al COSR.