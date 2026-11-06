 Campioană olimpică de tineret la 50 m spate, Daria Silișteanu va sărbători „aurul” la Otopeni | adevarul.ro
search
Vineri, 6 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei
Alexandru Rogobete, la Interviurile Adevărul de la ora 13.00

Campioană olimpică de tineret la 50 m spate, Daria Silișteanu va sărbători „aurul” la Otopeni

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Daria Silişteanu a cucerit a 3-a medalie pentru România la Jocurile Olimpice pentru Tineret de la Dakar (Senegal). Înotătoarea s-a impus în proba de 50 m spate.

Daria Silișteanu a câștigat o nouă medalie de aur la Jocurile Olimpice de Tineret
Daria Silișteanu a câștigat o nouă medalie de aur la Jocurile Olimpice de Tineret Foto: COSR / IOC

Medaliată cu argint la 100 m fluture, în prima zi a competiţiei, şi cu aur la 100 m spate, eleva antrenorului Andrei Pinticanu a urcat din nou pe cea mai înaltă treaptă a podiumului! Daria s-a impus în proba sa favorită, aceea de 50 m spate. Și a făcut-o cu un timp foarte bun, 27,93 secunde, care reprezintă și un nou record național la categoriile de vârstă 17, 18 și +19 ani!

Daria Silişteanu a primit medalia de aur din mâinile lui Octavian Morariu, membru al Comitetului Internațional Olimpic, cel care a oficiat festivitatea de premiere de la 50 m spate. Din tribune, colegii din TEAM România, în frunte cu George Boroi, secretarul general al COSR, Nicolae Năstase, ambasadorul României în Senegal, Florin Mișcă, șeful de misiune al României, Dragoș Tătaru, adjunctul șefului de miune, au trăit cursa cu sufletul la gură și au izbucnit în urale când pe tabelă, în dreptul numelui talentatei noastre sportive, a apărut locul 1.

Victoria Dariei a produs multă bucurie în tribunele bazinului din Dakar
Victoria Dariei a produs multă bucurie în tribunele bazinului din Dakar Foto: Comitetul Olimpic și Sportiv Român

Întrebată de reporterii de la Olympics care este secretul performanțelor ei, tânăra din Fălticeni a răspuns cu modestie ”munca, ambiția și seriozitatea! (...) Știam că o să mă calific în finală și de aceea n-am tras prea tare în serii. N-aveam de ce. Iar în finală a ieșit chiar mai bine decât m-am așteptat. Mă bucur mult și de medalia de aur, dar și că am doborât recordul național, chiar dacă la numai o sutime de secundă”.

Daria a spus că va sărbători acest succes... cu antrenamente: „Când ne reîntoarcem în țară voi participa la Naționale. Așa că, cel mai probabil voi sărbători cu antrenamente, antrenamente și iar antrenamente”.

În 2025, la Campionatele Mondiale de înot rezervate sportivilor cu vârste până în 18 ani (U18) de la Otopeni, înotătoarea născută în 10 martie 2009, la Fălticeni (județul Suceava), a cucerit medalia de argint la 100 m spate cu timpul 1.00,02, nou record personal și nou record național la categoriile de vârstă 16, 17, 18 și +19 ani.

De asemenea, Daria a doborât recordul deținut de Diana Mocanu (1:00,21) din 18 septembrie 2000, de la Jocurile Olimpice de la Sydney, din finala în care a devenit prima campioană olimpică a României la înot.

Daria este una dintre speranțele natației din România
Daria este una dintre speranțele natației din România Foto: Comitetul Olimpic și Sportiv Român

Despre performanțele elevei sale, pe care o pregătește de la 5 ani, antrenorul Andrei Pinticanu a spus că îi place să fie rezervat în declarații și că este bucuros când rezultatele vorbesc în locul său.

Daria Silișteanu nu numai că a adus României cea de-a treia medalie la această ediție a JOT, dar a devenit cel mai medaliat sportiv român la Jocurile Olimpice de Tineret, cu două medalii de aur și una de argint. „Daria a demonstrat că talentul, munca și curajul pot transforma visurile în realitate și că Los Angeles 2028 se apropie din ce în ce mai mult”, s-a scris în mesajul postat pe contul de Facebook al COSR.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Manipulare sau divertisment: povestea controversată a reality show-ului care a scandalizat întreaga țară
digi24.ro
image
Presa britanică: Cel mai ieftin târg de Crăciun din Europa se află în România. „Găsim cel mai accesibil pahar de vin fiert”
stirileprotv.ro
image
Monica Gabor, viață de coșmar la 39 de ani! Rămasă fără bani, s-a angajat. Cum își câștigă existența acum
gandul.ro
image
Hoț român, prins în cel mai neașteptat mod! A adormit în patul casei în care intrase la furat
mediafax.ro
image
Universitatea Craiova, salt uriaș în clasamentul coeficienților! Oltenii pot egala performanța FCSB de acum 2 ani
fanatik.ro
image
Cine se află în spatele valului de amenințări cu bombă care a afectat 20 de zboruri: „Cerul vostru va deveni roșu”
libertatea.ro
image
Crin Antonescu, comparație bizară: „Georgescu e dus precum Horea, Cloşca şi Crişan, în fiecare zi, într-un camion, cu cătuşe”
digi24.ro
image
A dat cu ei de pământ, după Craiova - Egnatia: „Grași! Credeam că e trucaj!”
gsp.ro
image
Rică Răducanu, de la gloria Rapidului la lupta cu dependența. Viciul care i-a schimbat viața.
digisport.ro
image
Cât de sănătos este uleiul de floarea-soarelui?
click.ro
image
Britanicii au rămas surprinși de prețurile de la târgurile de Crăciun din România. Țara noastră ocupă întregul podium european
antena3.ro
image
S-a aflat. Ce produse vor fi la preţ redus de Black Friday 2026 la eMAG
zf.ro
image
Dimineață de iarnă în România. Temperaturile au coborât până la -7 grade. Unde a fost cel mai frig
observatornews.ro
image
Eliminată de la Asia Express, Loredana Chivu se poate întoarce la „munca” ei. Și noi i-am aflat tariful. Ce oferă pentru 20 euro
cancan.ro
image
Cine ar putea primi 1.000 lei în plus la pensie? Banii vor ajuta la acoperirea cheltuielilor din sezonul rece
newsweek.ro
image
Jurnalista din Albania care a înnebunit fanii! Fosta Miss va transmite de la Craiova – Egnatia
prosport.ro
image
Din ce trăiește Nicolae Văcăroiu la 82 de ani. Ce pensie avea declarată și ce avere a strâns fostul premier
playtech.ro
image
Scouterii italieni, cu ochii pe FC Argeș – Dinamo: „Are ADN de fotbalist!”
fanatik.ro
image
Trump pierde controlul Congresului la midterms. Recordul pierderilor de mandate după război aparține însă democraților lui Obama. Ce arată datele oficiale
ziare.com
image
Cum s-a dus îmbrăcat Ilie Năstase la întâlnirea cu Joe Biden, de la București: "A rămas șocat!"
digisport.ro
image
De ce a ajuns Roxana Vașniuc să sune la 112. Acuzații grave la adresa fostului partener: „E o armă de răzbunare”
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Fiica lui Gigi Becali, apariție cu o blană de zeci de mii de euro. „Dacă tu ca bărbat nu-i cumperi o blană de 10.000, ești papagal” FOTO
romaniatv.net
image
Impozitele pentru locuințe cu balcoane în 2027. Ministrul Dezvoltării dă vești celor care stau la bloc
mediaflux.ro
image
De asta s-a retras Cristiano Ronaldo ASTĂZI! Portughezii au aflat ce avea să se întâmple vineri
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE
actualitate.net
image
Carmen Brumă, studentă din nou la 49 de ani! Cum au reacționat Mircea Badea și fiul lor, Vlad, când au aflat decizia ei: „Nu le-a convenit foarte tare”
click.ro
image
Gina Pistol a spus ce o deranjează cel mai mult la Smiley, după aproape 10 ani de relație: „Este o luptă pe care nu o câștigă nimeni”
click.ro
image
Cele două zodii care vor avea parte de o bucurie uriașă în weekend. Visau la acest lucru de mulți ani
click.ro
vedete profimedia jpg
Sunt tinere și sexy, dar au reguli stricte legate de sex. Nimic nu se întâmplă în dormitorul lor până când partenerii lor nu fac un lucru
okmagazine.ro
Regina Jetsun Pema Bhutan, Profimedia (1) jpg
Cele mai frumoase cinci regine ale lumii! Una pare desprinsă din basme, alta sfidează vârsta, iar aparițiile lor întorc toate privirile
okmagazine.ro
Execuția lui Horea și Cloșca
Un portret austriac al lui Horea, unul din capii răsculaților de la 1784
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Au explodat prețurile la nuci, pentru coliva de „Moșii de toamnă”: „Fără, n-are gust!” Cu ce le înlocuim și de ce arpacașul se spală în 9 ape?
image
Carmen Brumă, studentă din nou la 49 de ani! Cum au reacționat Mircea Badea și fiul lor, Vlad, când au aflat decizia ei: „Nu le-a convenit foarte tare”

OK! Magazine

image
Dezvăluire ȘOC despre transplantul de plămâni al Reginei Mette-Marit! Scurgere de informații neașteptată