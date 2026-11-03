 Daria Silişteanu a devenit campioană olimpică de tineret la 100 m spate | adevarul.ro
search
Marți, 3 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Daria Silişteanu a devenit campioană olimpică de tineret la 100 m spate

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Participantă la competiția de înot, Daria Măriuca Silişteanu (17 ani) a câştigat, astăzi, medalia de aur în proba de 100 m spate de la Jocurile Olimpice de Tineret care se desfășoară la Dakar, în Senegal.

Daria Silișteanu a obținut și „aurul” după ce a câștigat „argintul” la înot
Daria Silișteanu a obținut și „aurul” după ce a câștigat „argintul” la înot Foto: Federația Română de Natație și Pentatlon Modern

Silişteanu a fost cronometrată în 59 de secunde și 98 de sutimi. Pe a doua treaptă a podiumului a urcat sportiva sud-coreeană Kim Seungwon (1:00,25), iar a treia a terminat Cecilia Dieleke din Argentina (1:00,83).

Sportiva pregătită de antrenorul Andrei Pinticanu a câştigat zilele trecute şi „argintul” la 100 m fluture, iar în 10 noiembrie va concura la 50 m spate.

În 2025, la Campionatele Mondiale de înot rezervate sportivilor cu vârste până în 18 ani (U18) de la Otopeni, înotătoarea născută în 10 martie 2009, la Fălticeni (județul Suceava), a cucerit medalia de argint la 100 m spate cu timpul 1.00,02, nou record personal și nou record național la categoriile de vârstă 16, 17, 18 și +19 ani.

Daria Silișteanu este una dintre speranțele înotului românesc
Daria Silișteanu este una dintre speranțele înotului românesc Foto: Comitetul Olimpic și Sportiv Român

De asemenea, Daria a doborât recordul deținut de Diana Mocanu (1:00,21) din 18 septembrie 2000, de la Jocurile Olimpice de la Sydney, din finala în care a devenit prima campioană olimpică a României la înot.

Revenind la Jocurile Olimpice de Tineret de la Dakar, tot astăzi, înotătorul Luca Marinescu s-a clasat pe locul 4 la 400 m liber. La tenis de masă, parcursul lui Robert Istrate s-a încheiat în optimile de finală. Tricolorul a cedat cu 1-4 (4-11, 7-11, 7-11, 11-4, 3-11) în faţa lui Li Ki Ho, din Hong Kong.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine se afla la bordul avionului privat care s-a prăbușit „ca o rachetă” în Florida
digi24.ro
image
România intră în sezonul rece cu depozitele de gaze aproape 90% pline. Ce se întâmplă cu facturile
stirileprotv.ro
image
Parlamentarii traseiști și-ar putea pierde mandatul dacă demisionează din partidul pe listele căruia au candidat. Culmea, unul dintre inițiatori este o traseistă notorie, momentan aflată în partidul lui Bolojan
gandul.ro
image
Cum învață copiii românilor din Germania să nu-și uite rădăcinile. Proiectul unei biserici românești
mediafax.ro
image
O nouă ofertă pentru Dan Petrescu! Decizia antrenorului. Exclusiv
fanatik.ro
image
Ultimele calcule pentru creșterea pensiilor. Ministrul Manole, la Interviurile Libertatea: „Sunt destule argumente în favoarea majorării cu 7,3%”
libertatea.ro
image
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc... ”
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
A pierdut totul ”și încă ceva” din cauza alcoolului. Cum arată marea campioană la 38 de ani: ”Mă otrăvea”
digisport.ro
image
Doliu în muzica internațională! A murit la 35 de ani, după un diagnostic crunt
click.ro
image
Un inginer a cumpărat-o cu 100 de lire și a ținut televizorul pe ea 16 ani. După moartea lui, „comoda” s-a vândut cu 7,31 milioane de €
antena3.ro
image
S-a aflat. Ce produse vor fi la preţ redus de Black Friday 2026 la eMAG
zf.ro
image
Primarul unei comune din România a stârnit furia nemţilor după ce a numit ajutoarele lor sociale "o comoară"
observatornews.ro
image
'Sfârșitul Lumii va fi pe 13 noiembrie 2026'. În 1960, un matematician renumit a calculat data exactă a Apocalipsei
cancan.ro
image
Cum a motivat CCR că plafonarea pensiilor militare respectă Constituția? De ce pensia nu crește cu soldele?
newsweek.ro
image
Anamaria Prodan și Ronald Gavril, întâlnire de 7 stele cu legenda americanilor: „El a avut grijă de mine în SUA. Îl vom aduce în România”. EXCLUSIV
prosport.ro
image
Mesaj surpriză din Istanbul în scandalul blănii partenerei lui Ciolacu. Detaliul de pe Instagram care nu a trecut neobservat
playtech.ro
image
Danny Armstrong, legătură specială cu fiica sa, care a fost prima dată pe stadion: „Acesta e visul meu în fotbal”
fanatik.ro
image
Cât trebuie să câștige un român pentru a locui singur în 2026. Salariul minim e depășit cu peste 1.700 lei de costul unui trai decent
ziare.com
image
Gigi Becali a dat lovitura: 37.000.000 €! ”Din două telefoane și o semnătură”
digisport.ro
image
Cine este femeia care i-a sucit mințile lui Rafael Nadal în timpul unui meci. Cum arată „fata de mingi” la 38 de ani
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cine este și ce avere are Elenita, soția lui Alfred Simonis, gazda parangheliei PSD care a imflamat România
romaniatv.net
image
Nicușor Dan a promulgat legea! Avem o nouă Zi Națională în România
mediaflux.ro
image
Veste teribilă din Spania: coliziunea petrecută aseară pe teren i-a fost fatală, fotbalistul a murit la spital. Atenție, imagini cu puternic impact emoțional!
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE
actualitate.net
image
Mugur Mihăescu, în centrul unui scandal online. „Garcea” a fost criticat dur pentru afacerea sa din HoReCa
click.ro
image
Doliu în muzica internațională! A murit la 35 de ani, după un diagnostic crunt
click.ro
image
Horoscop miercuri, 4 noiembrie. Zodiile care au parte de tensiuni în dragoste și provocări la bani
click.ro
Michael Douglas în Instinct primar foto Profimedia jpg
Sexul oral i-a adus cancerul? Michael Douglas a șocat Hollywood-ul cu mărturia sa despre pasiunea pentru femei
okmagazine.ro
Clint Eastwood Profimedia jpg
„Hai să ne facem rost de niște femei!” Legendarul actor nu și-a ascuns niciodată dependența de sex și avea reguli stricte pentru iubitele lui
okmagazine.ro
Muzeul de Artă din Iași se află în Palatul Culturii
Știați că la Muzeul de Artă din Iași se află un peisaj care surprinde vechea capitală a Moldovei în anul 1842?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Cine este femeia care i-a sucit mințile lui Rafael Nadal în timpul unui meci. Cum arată „fata de mingi” la 38 de ani
image
Mugur Mihăescu, în centrul unui scandal online. „Garcea” a fost criticat dur pentru afacerea sa din HoReCa

OK! Magazine

image
„Hai să ne facem rost de niște femei!” Legendarul actor nu și-a ascuns niciodată dependența de sex și avea reguli stricte pentru iubitele lui