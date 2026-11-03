Daria Silişteanu a devenit campioană olimpică de tineret la 100 m spate

Participantă la competiția de înot, Daria Măriuca Silişteanu (17 ani) a câştigat, astăzi, medalia de aur în proba de 100 m spate de la Jocurile Olimpice de Tineret care se desfășoară la Dakar, în Senegal.

Daria Silișteanu a obținut și „aurul” după ce a câștigat „argintul” la înot Foto: Federația Română de Natație și Pentatlon Modern

Silişteanu a fost cronometrată în 59 de secunde și 98 de sutimi. Pe a doua treaptă a podiumului a urcat sportiva sud-coreeană Kim Seungwon (1:00,25), iar a treia a terminat Cecilia Dieleke din Argentina (1:00,83).

Sportiva pregătită de antrenorul Andrei Pinticanu a câştigat zilele trecute şi „argintul” la 100 m fluture, iar în 10 noiembrie va concura la 50 m spate.

În 2025, la Campionatele Mondiale de înot rezervate sportivilor cu vârste până în 18 ani (U18) de la Otopeni, înotătoarea născută în 10 martie 2009, la Fălticeni (județul Suceava), a cucerit medalia de argint la 100 m spate cu timpul 1.00,02, nou record personal și nou record național la categoriile de vârstă 16, 17, 18 și +19 ani.

Daria Silișteanu este una dintre speranțele înotului românesc Foto: Comitetul Olimpic și Sportiv Român

De asemenea, Daria a doborât recordul deținut de Diana Mocanu (1:00,21) din 18 septembrie 2000, de la Jocurile Olimpice de la Sydney, din finala în care a devenit prima campioană olimpică a României la înot.

Revenind la Jocurile Olimpice de Tineret de la Dakar, tot astăzi, înotătorul Luca Marinescu s-a clasat pe locul 4 la 400 m liber. La tenis de masă, parcursul lui Robert Istrate s-a încheiat în optimile de finală. Tricolorul a cedat cu 1-4 (4-11, 7-11, 7-11, 11-4, 3-11) în faţa lui Li Ki Ho, din Hong Kong.