Juniorii români scot capul la Mondialele de înot pentru juniori. Un rus a stabilit un nou record al competiției

Medalia de aur a fost câștigată de înotătoarea americană Charlotte Crush, în 59 sec 52/100, Silișteanu a terminat pe locul secund, în 1 min 00 sec 02/100, în timp ce pe treapta a treia a podiumului s-a clasat canadianca Madison Kryger, în 1 min 00 sec 27/100.

Aissia Claudia Prisecariu s-a clasat pe locul al șaselea în finală, cu timpul de 1 min 00 sec 59/100.

La 200 m mixt masculin, Robert-Andrei Badea s-a clasat pe șapte în finală, cu timpul de 2 min 01 sec 26/100. Vicecampionul european de juniori avusese un timp mai bun în serii, 2 min 00 sec 32/100.

Rusul Mihail Șcerbakov a câștigat aurul cu un nou record al competiției - 1 min 57 sec 25/100.

Diana Stiger s-a clasat pe 12 în proba de 800 de metri liber, cu timpul de 8 min 44 sec 75/100.

Campionatele Mondiale de înot pentru juniori au loc la Otopeni între 19 și 24 august cu participarea a 930 de sportivi din 124 de țări.

România a înscris 18 sportivi, un număr record la acest gen de competiție.