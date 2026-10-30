Calvarul familiei lui Assad Al-Hamlawi. Mărturii sfâșietoare despre rudele rămase în infernul din Gaza: „Am pierdut 7 copii”

Assan Al-Hamlawi, tatăl lui Assad, atacantul Universității Craiova, a decis să vorbească deschis despre suferința provocată de conflictul din Fâșia Gaza și despre felul în care evenimentele din Orientul Mijlociu au influențat viața familiei sale.

Assad, atacantul Universității Craiova Foto: Instagram @assad_alhamlawi

De la izbucnirea războiului dintre Israel și Hamas au trecut mai bine de trei ani, însă urmările conflictului continuă să se resimtă puternic. Nici distanța de mii de kilometri nu i-a putut ține departe pe Assad Al-Hamlawi și pe cei dragi de tragedia care a cuprins Gaza.

„Este dureros. Am pierdut 7 copii mici în război!”

Pentru familia fotbalistului oltean, drama oamenilor de acolo nu este doar o știre urmărită de la distanță, ci o suferință personală.

„Avem foarte multe rude în Fâșia Gaza. Nu am mai fost de 20 de ani acolo. Ca să îmi văd rudele trebuie să mergem în Iordania pentru că acolo pot călători. Nu îi putem ajuta cu absolut nimic. Nu poți trimite alimente, nu poți trimite bani acolo, nimic! Nu putem să mergem nici măcar în Cisiordania.

Avem foarte multe persoane apropiate acolo. E foarte dureros pentru că am pierdut mulți veri acolo. Oh, Dumnezeule! Am pierdut 7 copii mici în război! Am pierdut tați, oameni în vârstă, care nu au avut nimic de-a face cu acest război. Nu mi-am văzut mama timp de 15 ani. Știți ce înseamnă demolare totală? Gaza a fost ștearsă de pe fața Pământului. Acești oameni au omorât 80.000 de persoane, dintre care peste 20.000 sunt copii! De ce? Ce au făcut copiii? Sunt atât de nervos și supărat… Și nu putem face nimic, noi palestinienii, nu ne putem apăra.

„Suntem atât de fericiți că fiul tău a fluturat steagul palestinian!”

Israelienii vorbesc despre ce a făcut Hamas pe 7 octombrie (n.r. 2023), dar știm cu toții că nu despre asta este vorba. Suntem ocupați de 70 de ani. Nu putem să intrăm în Palestina să ne vizităm familia. Am mai mult de 100 de veri acolo! Nu poți trimite acolo direct nici măcar o sticlă cu apă!

Când Assad a venit la Craiova și a ieșit pe teren cu steagul Palestinei, rudele din Fâșia Gaza au fost atât de fericite, m-au sunat: <<Suntem atât de fericiți că fiul tău a fluturat steagul palestinian pentru că suferim atât de mult și ne e atât de greu>>. În acel moment, Assad a donat mai mult de 2.000 de euro pentru a ajuta refugiații din Gaza. Toți cei din Gaza sunt familia noastră. Toți oamenii. Așa suntem noi, palestinienii!”, a recunoscut Assan Al-Hamlawi, tatăl atacantului din Bănie, conform Fanatik.