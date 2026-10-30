 Calvarul familiei lui Assad Al-Hamlawi. Mărturii sfâșietoare despre rudele rămase în infernul din Gaza: „Am pierdut 7 copii” | adevarul.ro
search
Vineri, 30 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Calvarul familiei lui Assad Al-Hamlawi. Mărturii sfâșietoare despre rudele rămase în infernul din Gaza: „Am pierdut 7 copii”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Assan Al-Hamlawi, tatăl lui Assad, atacantul Universității Craiova, a decis să vorbească deschis despre suferința provocată de conflictul din Fâșia Gaza și despre felul în care evenimentele din Orientul Mijlociu au influențat viața familiei sale. 

Assad, atacantul Universității Craiova
Assad, atacantul Universității Craiova Foto: Instagram @assad_alhamlawi

De la izbucnirea războiului dintre Israel și Hamas au trecut mai bine de trei ani, însă urmările conflictului continuă să se resimtă puternic. Nici distanța de mii de kilometri nu i-a putut ține departe pe Assad Al-Hamlawi și pe cei dragi de tragedia care a cuprins Gaza.

„Este dureros. Am pierdut 7 copii mici în război!”

Pentru familia fotbalistului oltean, drama oamenilor de acolo nu este doar o știre urmărită de la distanță, ci o suferință personală.

„Avem foarte multe rude în Fâșia Gaza. Nu am mai fost de 20 de ani acolo. Ca să îmi văd rudele trebuie să mergem în Iordania pentru că acolo pot călători. Nu îi putem ajuta cu absolut nimic. Nu poți trimite alimente, nu poți trimite bani acolo, nimic! Nu putem să mergem nici măcar în Cisiordania.

Avem foarte multe persoane apropiate acolo. E foarte dureros pentru că am pierdut mulți veri acolo. Oh, Dumnezeule! Am pierdut 7 copii mici în război! Am pierdut tați, oameni în vârstă, care nu au avut nimic de-a face cu acest război. Nu mi-am văzut mama timp de 15 ani. Știți ce înseamnă demolare totală? Gaza a fost ștearsă de pe fața Pământului. Acești oameni au omorât 80.000 de persoane, dintre care peste 20.000 sunt copii! De ce? Ce au făcut copiii? Sunt atât de nervos și supărat… Și nu putem face nimic, noi palestinienii, nu ne putem apăra.

„Suntem atât de fericiți că fiul tău a fluturat steagul palestinian!”

Israelienii vorbesc despre ce a făcut Hamas pe 7 octombrie (n.r. 2023), dar știm cu toții că nu despre asta este vorba. Suntem ocupați de 70 de ani. Nu putem să intrăm în Palestina să ne vizităm familia. Am mai mult de 100 de veri acolo! Nu poți trimite acolo direct nici măcar o sticlă cu apă!

Când Assad a venit la Craiova și a ieșit pe teren cu steagul Palestinei, rudele din Fâșia Gaza au fost atât de fericite, m-au sunat: <<Suntem atât de fericiți că fiul tău a fluturat steagul palestinian pentru că suferim atât de mult și ne e atât de greu>>. În acel moment, Assad a donat mai mult de 2.000 de euro pentru a ajuta refugiații din Gaza. Toți cei din Gaza sunt familia noastră. Toți oamenii. Așa suntem noi, palestinienii!”, a recunoscut Assan Al-Hamlawi, tatăl atacantului din Bănie, conform Fanatik.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Putin susține că Rusia este „pregătită” pentru un război cu Europa: Dacă se va merge prea departe, nu vor mai exista câștigători
digi24.ro
image
Sindicaliștii feroviari critică rectificarea bugetară: „Mergeți cu trenul București - Satu Mare înainte să decideţi bugetele”
stirileprotv.ro
image
Dosarul microfoanelor ascunse de DIICOT se extinde. „Tehnicianul” lui Călin Georgescu ar fi căutat aparatură de filaj și la firma de la care fostul candidat închiria mașini
gandul.ro
image
Colectiv, la 11 ani de la tragedie: „Aveți grijă de voi, nici anul acesta nu avem spitale”
mediafax.ro
image
Primul jucător care vrea să plece de la FCSB după eșecul rușinos din Cupă cu Gloria Bistrița. Exclusiv
fanatik.ro
image
„Nu ar trebui desființate comunele”. Teoria, bătută de practică. Reforma administrativă, primită cu scepticism de primarii de comune: „O să ajungem să-l regretăm pe Bolojan”
libertatea.ro
image
Bătălia pe șefia ONU: varianta Orban ar fi o poveste de groază menită să-i sperie pe membri, pentru ca SUA s-o impună pe Lana Nusseibeh
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Câți bani avea, de fapt, MM Stoica în geaca aruncată pe stadion și prinsă de un fan
digisport.ro
image
Adevărul despre despărțirea dintre Alessandro Safina și Laura Maria Calafeteanu. Ce a îndurat românca înainte să plece
click.ro
image
Misterul celor 700.000 de euro furați din Vama Otopeni. Cine e femeia care a venit din Dubai cu un avion privat și valize pline cu bani
antena3.ro
image
Salariul şefului Deloitte pentru EMEA (Europa, Middle East, Africa), a crescut cu 45%, după ce compania a concediat 1.000 de angajaţi. Remuneraţia sa este de 93 de ori mai mare decât salariul median din firmă
zf.ro
image
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
observatornews.ro
image
MESAJUL transmis de Mihaela Rădulescu, după ce fiica lui Cosmin Cernat a fost agresată de soțul Monicăi Iagăr
cancan.ro
image
Pensionarii, îmbătați cu apă rece. S-au alocat 3 miliarde lei la „pensii”. De ce banii nu merg la indexări?
newsweek.ro
image
„Fabuloasă ca de obicei”. Raluca Zenga a încins atmosfera cu imaginile în costum de baie din cea mai recentă vacanță
prosport.ro
image
Orașele din România în care populația îmbătrânește cel mai repede. Ce se întâmplă când pensionarii ajung să domine un municipiu
playtech.ro
image
Ministerul Apărării mută decisiv la Steaua! El e omul de care depinde promovarea în SuperLiga
fanatik.ro
image
Guvernul Luca Niculescu poate cădea în câteva luni: „Situația politică va fi dinamică”
ziare.com
image
Cornel Dinu, declarații tulburătoare: "Sunt la pământ! Nu pot să trăiesc din banii ăștia!"
digisport.ro
image
Vreme rece în mai multe județe, vineri, 30 octombrie. Unde o să ningă și câte grade vor fi în Capitală
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată casa în care locuiește Roxana Vancea. Locuința seamănă cu una londoneză. Cât de armonios a combinat totul. Mai rar vezi la cineva așa / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Vladimir Putin, pregătit de război cu Europa! Liderul de la Kremlin avertizează că nu vor exista învingători
mediaflux.ro
image
Schimbare istorică în Serbia: Lista Studenților, cu legendarul Dejan Bodiroga în componență, a câștigat alegerile parlamentare!
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit
actualitate.net
image
După vânzarea Kanal D, Dan Negru vorbește despre viitorul televiziunii! Anunț-bombă despre Revelion: „Cândva voi reveni!”
click.ro
image
Adevărul despre despărțirea dintre Alessandro Safina și Laura Maria Calafeteanu. Ce a îndurat românca înainte să plece
click.ro
image
De ce nu are Alex Velea permis de conducere? „Probabil nu îmi voi lua niciodată”
click.ro
Regele Carol I și Regina Elisabeta Casa Regală jpg
Scandalul sexual de la Peleș. Domnișoarele de onoare ale Reginei Elisabeta, în centrul polemicii care a aprins Curtea
okmagazine.ro
Prințesa Grace (1929 1982) și Prințul Rainier (1923 2005) de Monaco la bal, GettyImages 2194389204 jpg
Petrecerea scandaloasă a Prințesei Grace Kelly, unde zodia decidea cine trece de ușă! Nu s-au admis decât... Scorpionii
okmagazine.ro
Cercetări pe malul Dunării
O reședință luxoasă, de 4.500 de metri pătrați, descoperită într-o fortăreață romană de pe malul Dunării
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Vreme rece în mai multe județe, vineri, 30 octombrie. Unde o să ningă și câte grade vor fi în Capitală
image
După vânzarea Kanal D, Dan Negru vorbește despre viitorul televiziunii! Anunț-bombă despre Revelion: „Cândva voi reveni!”

OK! Magazine

image
Petrecerea scandaloasă a Prințesei Grace Kelly, unde zodia decidea cine trece de ușă! Nu s-au admis decât... Scorpionii